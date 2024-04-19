أتلانتا يصمد أمام ليفربول ويتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي
تأهل أتلانتا لنصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم رغم خسارته إيابا 1-صفر أمام ليفربول الإنجليزي ليقترب الفريق المنافس في الدوري الإيطالي من الظهور في نهائي إحدى البطولات الأوروبية لأول مرة في تاريخه.
وفاز أتلانتا 3-1 على ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية بعدما صعق الفريق الإنجليزي 3-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد، ليوجه ضربة قوية إلى آمال ليفربول في نهاية تليق بالأساطير لمسيرة المدرب الألماني يورغن كلوب مع الفريق والتي تنتهي بنهاية الموسم.
وبدأ ليفربول المباراة بسرعة وتمكن نجمه محمد صلاح من التسجيل عبر ركلة جزاء بعد مرور سبع دقائق من البداية، مما أشعل الآمال في إمكانية العودة في النتيجة.
لكن في حين أن فريق كلوب لم يظهر بالصورة المهتزة كما كان عليه الحال على ملعب أنفيلد قبل أسبوع، مع نسبة استحواذ وصلت إلى 70 بالمئة إلا أن فريق المدرب جيان بييرو غاسبريني صمد ببسالة.