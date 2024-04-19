أتلانتا يصمد أمام ليفربول ويتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

وفاز أتلانتا 3-1 على ليفربول في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية بعدما صعق الفريق الإنجليزي 3-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعب أنفيلد، ليوجه ضربة قوية إلى آمال ليفربول في نهاية تليق بالأساطير لمسيرة المدرب الألماني يورغن كلوب مع الفريق والتي تنتهي بنهاية الموسم.

وبدأ ليفربول المباراة بسرعة وتمكن نجمه محمد صلاح من التسجيل عبر ركلة جزاء بعد مرور سبع دقائق من البداية، مما أشعل الآمال في إمكانية العودة في النتيجة.