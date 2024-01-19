ماذا قال أنشيلوتي بعد الخسارة أمام أتلتيكو؟

وأكد أنشيلوتي: "لم نستحق الخسارة، أتلتيكو مدريد لعب مثلنا تمامًا حتى النهاية وحتى الوقت الإضافي تمت السيطرة على المباراة، لقد جعلونا نُخطئ، لقد كانت مباراة رائعة من غريزمان، لا ينبغي عليّ أن أُركز على لاعب واحد، كان علينا جميعنا أن نُقدم شيئًا أفضل".

وبشأن المهاجم البرازيلي فينييسيوس جونيور قال: "كان فينيسيوس جيدًا، وكان أفضل في الشوط الثاني، وكان حاسمًا، لقد ساعدنا كثيرًا في الشوط الثاني".

وأوضح: "الآن لدينا أسبوعان للتعافي، أتلتيكو مدريد كان لديه أسبوع كامل للتحضير، هذا شيء إيجابي لهم".

ويملك ريال مدريد 48 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، لكنه لعب مباراة أقل من المتصدر جيرونا الذي حص 49 نقطة من 20 مباراة.