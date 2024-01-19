ماذا قال أنشيلوتي بعد الخسارة أمام أتلتيكو؟
علّق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على الخسارة أمام أتلتيكو مدربد في دور الـ 16 من كأس إسبانيا والخروج من البطولة.
وفاز أتلتيكو مدريد 4/2 على ريال مدريد ليثأر من خسارته 3/5 قبل أيام في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض.
وقال أنشيلوتي بعد خسارة الديربي: "لا يمكننا أن نكون سعداء بالنتيجة، ولكن يمكننا أن نكون سعداء بالجهد الذي بذلناه".
وأضاف: "بلغنا التعادل، لكننا افتقرنا بعض السيطرة ولم نخاطر كثيرًا، وسجلنا هدفين، وأخطأنا في هدفين، وتم إلغاء هدف واحد".
وتابع المدرب الإيطالي: "لقد كانت مباراة قوية، والآن نحن متعبون بعض الشيء".
واعتمد أنشيلوتي على الحارس أندري لونين أمام أتلتيكو مدريد، لكنه قال بعد المباراة: "كيبا سيكون الحارس الأساس، يوم الأحد، أمام ألميريا في الدوري الإسباني".
وتعرّض ريال مدريد للخسارة الثانية هذا الموسم في مختلف المسابقات وكلا الخسارتين كانتا من أتلتيكو مدريد، وكانت الأولى، في سبتمبر الماضي، في الليغا بنتيجة 1/3.
وأكد أنشيلوتي: "لم نستحق الخسارة، أتلتيكو مدريد لعب مثلنا تمامًا حتى النهاية وحتى الوقت الإضافي تمت السيطرة على المباراة، لقد جعلونا نُخطئ، لقد كانت مباراة رائعة من غريزمان، لا ينبغي عليّ أن أُركز على لاعب واحد، كان علينا جميعنا أن نُقدم شيئًا أفضل".
وبشأن المهاجم البرازيلي فينييسيوس جونيور قال: "كان فينيسيوس جيدًا، وكان أفضل في الشوط الثاني، وكان حاسمًا، لقد ساعدنا كثيرًا في الشوط الثاني".
وأوضح: "الآن لدينا أسبوعان للتعافي، أتلتيكو مدريد كان لديه أسبوع كامل للتحضير، هذا شيء إيجابي لهم".
ويملك ريال مدريد 48 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا، لكنه لعب مباراة أقل من المتصدر جيرونا الذي حص 49 نقطة من 20 مباراة.