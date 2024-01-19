فرحة جنونية لسيميوني بعد الهدف الرابع أمام ريال مدريد (فيديو)
عبَّر المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن فرحته العارمة بعد الهدف الرابع لفريقه على ريال مدريد في دور الـ16 من كأس إسبانيا.
وتعادل الفريقان 2/2 في الشوطين الأصليين ليتجها إلى الشوطين الإضافيين على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.
وسجل سامويل لينو وألفارو موراتا هدفي أتلتيكو مدريد الأولين في الدقيقتين 39 و57 على الترتيب، في حين سجل يان أوبلاك (هدف عكسي) وخوسيلو هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 45+1 و82 على الترتيب.
وسجل أنطوان غريزمان الهدف الثالث في الدقيقة 10، وقضى رودريغو ريكيلمي على أمل ريال مدريد في إدراك التعادل بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 119.
وبعد هدف رودريغو ريكيلمي ركض سيميوني بسرعة على حافة الملعب قبل أن يعانق بقوة اثنين من مساعديه قبل أن يدخل أرضية الملعب للاحتفال مع اللاعبين.
وثأر أتلتيكو مدريد من ريال مدريد الذي فاز 5/3 قبل أيام في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض قبل أن يهزم برشلونة في النهائي ويحقق اللقب.
وألحق أتلتيكو مدريد الخسارة الثانية بريال مدريد هذا الموسم، وكانت الأولى بنتيجة 3/1 في الدوري الإسباني، في سبتمبر الماضي، على ملعب ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.
وهاتان الخسارتان هما الخسارتان الوحيدتان لريال مدريد في مختلف المسابقات الموسم الحالي في الليغا والكأس، والسوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.
وسيلتقي الفريقان مجددًا في الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو في 4 فبراير المقبل.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ريال مدريد وأتلتيكو تقابلا في كأس إسبانيا 34 مرة، فاز ريال مدريد 15 مرة، وفاز أتلتيكو مدريد 10 مرات، وتعادلا 9 مرات.
والهداف التاريخي لمواجهات الديربي هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وسجل لريال مدريد 22 هدفًا، مقابل 15 هدفًا لألفريدو دي ستيفانو أسطورة ريال مدريد.
وتواجه كارلو أنشيلوتي و دييغو سيميوني 23 مرة، فاز أنشيلوتي 9 مرات، وفاز سيميوني 9 مرات، وتعادلا 5 مرات.