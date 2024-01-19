فرحة جنونية لسيميوني بعد الهدف الرابع أمام ريال مدريد (فيديو)

وبعد هدف رودريغو ريكيلمي ركض سيميوني بسرعة على حافة الملعب قبل أن يعانق بقوة اثنين من مساعديه قبل أن يدخل أرضية الملعب للاحتفال مع اللاعبين.

وثأر أتلتيكو مدريد من ريال مدريد الذي فاز 5/3 قبل أيام في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض قبل أن يهزم برشلونة في النهائي ويحقق اللقب.

وألحق أتلتيكو مدريد الخسارة الثانية بريال مدريد هذا الموسم، وكانت الأولى بنتيجة 3/1 في الدوري الإسباني، في سبتمبر الماضي، على ملعب ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

وهاتان الخسارتان هما الخسارتان الوحيدتان لريال مدريد في مختلف المسابقات الموسم الحالي في الليغا والكأس، والسوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.