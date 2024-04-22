فوز درامي لريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو (فيديو)

وتتبقى ست جولات على نهاية الليغا.

وظل برشلونة دون فوز على ريال مدريد للمرة الرابعة على التوالي، حيث فاز ريال مدريد في المباريات الأربع.

ويسعى ريال مدريد للتتويج بطلا للدوري الإسباني، علما أنه تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيلاقي بايرن ميونخ.

في حين خرج برشلونة من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وأمله الوحيد في الحفاظ على لقب الليغا تقلص بشكل كبير بعد التعادل مع ريال مدريد.

وسيلعب ريال مدريد مع ريال سوسييداد يوم الجمعة قبل مواجهة بايرن ميونخ في ألمانيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

في حين سيلعب برشلونة مع فالنسيا وجيرونا وريال سوسيداد في الجولات الثلاث المقبلة من الليغا.