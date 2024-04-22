فوز درامي لريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو (فيديو)
حقق ريال مدريد فوزا دراميا بنتيجة 3/2 على ضيفه برشلونة الأحد في قمة مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.
وعلى ملعب سانتياغو برنابيو تقدم أندرياس كريستينسن من ضربة رأس بعد ضرب ركنية من رافينيا في الدقيقة السادسة.
وتعادل البرازيلي فينيسيوس جونيور من ضربة جزاء في الدقيقة 18 احتسبها الحكم بعد تدخل من باو كوبارسي على لوكاس فاسكيز.
وتقدم برشلونة مجددا بهدف سجله فيرمين لوبيز في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عادت من أندري لونين حارس ريال مدريد.
لكن لوكاس فاسكيز أدرك التعادل لريال مدريد في الدقيقة 73 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من فينيسيوس جونيور.
وسجل جود بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد في الدقيقة 90+1، بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 81 نقطة من 31 مباراة ويتصدر جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن برشلونة.
وتتبقى ست جولات على نهاية الليغا.
وظل برشلونة دون فوز على ريال مدريد للمرة الرابعة على التوالي، حيث فاز ريال مدريد في المباريات الأربع.
ويسعى ريال مدريد للتتويج بطلا للدوري الإسباني، علما أنه تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيلاقي بايرن ميونخ.
في حين خرج برشلونة من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وأمله الوحيد في الحفاظ على لقب الليغا تقلص بشكل كبير بعد التعادل مع ريال مدريد.
وسيلعب ريال مدريد مع ريال سوسييداد يوم الجمعة قبل مواجهة بايرن ميونخ في ألمانيا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
في حين سيلعب برشلونة مع فالنسيا وجيرونا وريال سوسيداد في الجولات الثلاث المقبلة من الليغا.