برشلونة يقترب من عقد صفقة تاريخية

كشفت تقارير إخبارية مقربة من نادي برشلونة عن أن النادي في طريقه لتوقيع صفقة رعاية تاريخية مع شركة المستلزمات والملابس الرياضية الأمريكية نايكي (NIKE) تناهز 200 مليون يورو بالإضافة إلى 100 أخرى في شكل مكافأة.

وقالت المصادر ذاتها، إن اتفاقا رسميا حصل بين إدارة النادي الكتالوني ونايكي، لتوقيع عقد رعاية جديد مع الشركة الأمريكية، ينص على حصول النادي سنويا على 120 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 70 مليون يورو متغيرات، ومكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو ليكون إجمالي المبلغ في العام الأول 290 مليون يورو وهو المبلغ الأعلى منذ تعاقد برشلونة مع نايكي في العام 1998.