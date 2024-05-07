برشلونة يقترب من عقد صفقة تاريخية
كشفت تقارير إخبارية مقربة من نادي برشلونة عن أن النادي في طريقه لتوقيع صفقة رعاية تاريخية مع شركة المستلزمات والملابس الرياضية الأمريكية نايكي (NIKE) تناهز 200 مليون يورو بالإضافة إلى 100 أخرى في شكل مكافأة.
وقالت المصادر ذاتها، إن اتفاقا رسميا حصل بين إدارة النادي الكتالوني ونايكي، لتوقيع عقد رعاية جديد مع الشركة الأمريكية، ينص على حصول النادي سنويا على 120 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 70 مليون يورو متغيرات، ومكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو ليكون إجمالي المبلغ في العام الأول 290 مليون يورو وهو المبلغ الأعلى منذ تعاقد برشلونة مع نايكي في العام 1998.
وبحسب مصادر قريبة من برشلونة، فإن الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي 190 مليون يورو سنويًا، ستكون دون منازع هي الأكثر جاذبية في سوق عقود الرعاية والاستشهار بين الأندية الرياضية وشركات المستلزمات والملابس، فيما أكدت المصادر ذاتها أنه سيتم الإعلان قريبا عن الصفقة بشكل رسمي.
وفي مارس الماضي، راجت أخبار حول تقدم الشركة الألمانية "بوما" (PUMA) للملابس الرياضية بعرض رعاية ضخم جدا لبرشلونة يتضمّن عقدا للحصول على 120 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو.
ويرتبط برشلونة، الذي يعاني من أزمة مالية في السنوات الماضية دفعته إلى تحديد سقف للأجور، بعلاقة تاريخية مع نايكي التي ترعى قميص "البلوغرانا" منذ 1998.