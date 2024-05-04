يتطلع الفريق الكتالوني للخروج من أزمته المالية بتوقيع عقد رعاية جديد

قالت صحيفة "سبورت" (SPORT) الكتالونية إن نادي برشلونة الذي يعمل منذ سنوات على الخروج من أزمته المالية الخانقة، يسعى إلى توقيع عقد رعاية جديد سيكون وراء تحقيقه أرباح مالية من شأنها أن تنعش خزينته وتدفعه خارج دائرة المصاعب الاقتصادية المحيطة به.

ووفقا للصحيفة القريبة من نادي برشلونة، فإن النادي يأمل في التوصل لاتفاق مع شركة الملابس والتجهيزات الرياضية "نايكي" (NIKE) الأمريكية، عبر إبرام صفقة رعاية جديدة، تتضمن امتيازات مالية أكبر قد تجعله على قدم المساواة مع غريمه ريال مدريد.

ويحصل برشلونة حاليا على 105 ملايين يورو سنويا من الشركة الأمريكية، لكنه يتفاوض لرفع قيمة الرعاية بنحو 15 مليون يورو.