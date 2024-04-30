"الرئيس الحلم" يقترب من نادي الاتحاد السعودي

ويُعاني الاتحاد من تراجع كبير، في الموسم الرياضي الحالي بعد خسارة لقبي السوبر السعودي وأبطال آسيا، والتراجع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات": "إن عودة لؤي ناظر كلام حقيقي، وليس أحاديث جماهيرية فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: " لؤي ناظر جهز قائمة أعضاء مجلس إدارته"، مؤكدًا أن لؤي ناظر وضع شرطًا حاسمًا، من أجل العودة إلى رئاسة العميد مجددًا؛ وهو منحه صلاحيات كبيرة.

وواصل: "مجلس إدارة أنمار الحائلي، ليس لديه أي صلاحيات في الوقت الحالي؛ وذلك بعد الخصخصة، وانتقال 75% من أسهم النادي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي".