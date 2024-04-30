"الرئيس الحلم" يقترب من نادي الاتحاد السعودي
كشفت تقارير إعلامية أن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، يستعد لتقديم ملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد "غير الربحية".
ويُعاني الاتحاد من تراجع كبير، في الموسم الرياضي الحالي بعد خسارة لقبي السوبر السعودي وأبطال آسيا، والتراجع في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين.
وقال الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بتطبيق "سناب شات": "إن عودة لؤي ناظر كلام حقيقي، وليس أحاديث جماهيرية فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضاف: " لؤي ناظر جهز قائمة أعضاء مجلس إدارته"، مؤكدًا أن لؤي ناظر وضع شرطًا حاسمًا، من أجل العودة إلى رئاسة العميد مجددًا؛ وهو منحه صلاحيات كبيرة.
وواصل: "مجلس إدارة أنمار الحائلي، ليس لديه أي صلاحيات في الوقت الحالي؛ وذلك بعد الخصخصة، وانتقال 75% من أسهم النادي، إلى صندوق الاستثمارات السعودي".
ويتمتع لؤي ناظر بشعبية جارفة بين جماهير نادي الاتحاد، وسبق له أنْ تولَّى رئاسة الاتحاد في ظروف عصيبة في موسم 2018-2019، حيث كان الفريق في منطقة الخطر (المركز الأخير) بجدول الدوري السعودي، ونجح في قيادته إلى بر الأمان.
ورفعت بعض جماهير نادي الاتحاد لافتات تطالب بعودة لؤي ناظر في إحدى مباريات الفريق مؤخرا.
ومن المتوقع ان تكون هناك منافسة شرسة بين ناظر وأنمار الحائلي حال قرر الأخير خوض انتخابات رئاسة نادي الاتحاد السعودي مرة أخرى.
وألقت جماهير الاتحاد لوما كبيرا على أنمار الحائلي بسبب تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ هذا الموسم.
وتردد على نطاق واسع في أوساط نادي الاتحاد السعودي الإعلامية والرياضية أن هناك مشاكل إدارية كبيرة يعاني منها النادي ما أثر مباشرة على نتئج الفريق الأول.
وما زاد غضب جماهير الاتحاد هو عدم تقديم العناصر الأجنبية التي تعاقدت معها الإدارة أي إضافة تذكر لنتائج الفريق، خاصة كريم بنزيما وفابينيو.