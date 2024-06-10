أسطورة ليفربول يصاب بمرض خطير
أعلن نادي ليفربول، أن قائده السابق الإسكتلندي آلان هانسن، يمر بفترة صحية حرجة بعد إصابته بمرض خطير، متمنيا الشفاء لنجمه البالغ من العمر 68 عاما.
وقال نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه يرجو لقائده السابق أن يتجاوز مرحلة الخطر بعد أن اضطر للإقامة في المستشفى نتيجة تعرضه لمرض خطير.
وأضاف: "قلوب كل أفراد عائلة نادي ليفربول مع قائدنا الأسطوري السابق آلان هانسن، الذي يعاني حاليًا من مرض خطير ويقيم في المستشفى".
وتابع: "النادي على اتصال حاليًا بعائلة آلان لتقديم الدعم في هذا الوقت العصيب، قلوبنا وعقولنا معهم، وأمنياتنا وآمالنا مع آلان وأسرة هانسن بأكملها".
ولم يكشف النادي عن تفاصيل مرض نجمه السابق، لكنه أشار إلى أن "هانسن" في حالة خطرة.
وبدوره أعلن النجم السابق لمنتخب غاري لينيكر، الذي يعمل مع هانسن في تقديم أحد البرامج الرياضية على قناة "بي بي سي"، مساندته للنجم السابق قائلا: "أخبار مروعة تصلنا، كل قلوبنا مع آلان وكل أفراد العائلة".
وانضم الإسكتلندي هانسن إلى ليفربول عام 1977 قادماً من بارتيك ثيستل وتوج مع النادي بلقب دوري أبطال أوروربا تحت مسماه القديم كأس الأندية البطلة في 3 مناسبات، إلى جانب إحرازه ثمانية ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز وكأسين للاتحاد الإنجليزي وأربع كؤوس للدوري.
وفي إجمالي مشاركاته مع الفريق، خاض آلان هانسن 620 مباراة، كما حمل شارة القيادة لمدة أربعة مواسم، فيما يصفه خبراء كرة القدم بأنه المدافع المحوري الأكثر تألقا في السبعينيات من القرن الماضي.
وشارك هانسن في 26 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وكان واحدا من عناصر منتخب إسكتلندا الذي شارك في كأس العالم 1982 في إسبانيا، وبعد اعتزاله اللعب في عام 1991، أصبح هانسن، مذيعا تلفزيونيًا معروفًا، لا سيما في برنامج "مباراة اليوم" على قناة بي بي سي مع أسطورة إنجلترا السابق غاري ليكنير.