أسطورة ليفربول يصاب بمرض خطير

أعلن نادي ليفربول، أن قائده السابق الإسكتلندي آلان هانسن، يمر بفترة صحية حرجة بعد إصابته بمرض خطير، متمنيا الشفاء لنجمه البالغ من العمر 68 عاما.

وقال نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه يرجو لقائده السابق أن يتجاوز مرحلة الخطر بعد أن اضطر للإقامة في المستشفى نتيجة تعرضه لمرض خطير.

وأضاف: "قلوب كل أفراد عائلة نادي ليفربول مع قائدنا الأسطوري السابق آلان هانسن، الذي يعاني حاليًا من مرض خطير ويقيم في المستشفى".

وتابع: "النادي على اتصال حاليًا بعائلة آلان لتقديم الدعم في هذا الوقت العصيب، قلوبنا وعقولنا معهم، وأمنياتنا وآمالنا مع آلان وأسرة هانسن بأكملها".

ولم يكشف النادي عن تفاصيل مرض نجمه السابق، لكنه أشار إلى أن "هانسن" في حالة خطرة.