فولكروغ يقود دورتموند للفوز على سان جيرمان بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال
سجل نيكلاس فولكروغ هدفا قرب نهاية الشوط الأول ليقود فريقه بروسيا دورتموند الألماني للفوز 1-صفر على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
وأحرز فولكروغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز الفريق الألماني، في انتظار الحسم بموقعة الإياب.
وبحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) أصبح فولكروغ ثالث لاعب يهز الشباك في دور الثمانية وقبل النهائي لصالح دورتموند في نفس النسخة بعد روبرت ليفاندوفسكي في موسم 2012-2013 ولارس ريكن في موسم 1996-1997.
وظهر سان جيرمان بصورتين متباينتين في شوطي المباراة إذ لم يشكل خطورة حقيقية في الشوط الأول لكنه كشر عن أنيابه بعد الاستراحة وحرمه إطار المرمى من التسجيل في مناسبتين لكنه لم يتمكن من العودة في النتيجة.
ويقام لقاء الإياب في باريس في السابع من مايو أيار على أن يلعب المنتصر مع الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ اللذين تعادلا 2-2 في لقاء الذهاب أمس الثلاثاء.