فولكروغ يقود دورتموند للفوز على سان جيرمان بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

وظهر سان جيرمان بصورتين متباينتين في شوطي المباراة إذ لم يشكل خطورة حقيقية في الشوط الأول لكنه كشر عن أنيابه بعد الاستراحة وحرمه إطار المرمى من التسجيل في مناسبتين لكنه لم يتمكن من العودة في النتيجة.

ويقام لقاء الإياب في باريس في السابع من مايو أيار على أن يلعب المنتصر مع الفائز من مواجهة قبل النهائي الأخرى بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ اللذين تعادلا 2-2 في لقاء الذهاب أمس الثلاثاء.