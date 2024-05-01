أهداف مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان (فيديو)

تقدم فيكلاس فولكروغ لاعب بروسيا دورتموند بهدف في شباك نظيره باريس سان جيرمان، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الأربعاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب دورتموند ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء.

وفي الدقيقة 35 استلم فولكروغ بينية سحرية لينفرد بمرمى الفريق الباريسي ويودع الكرة في الشباك معلنا تقدم أصحاب الأرض.