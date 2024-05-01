رياضة
أهداف مباراة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان (فيديو)
تقدم فيكلاس فولكروغ لاعب بروسيا دورتموند بهدف في شباك نظيره باريس سان جيرمان، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الأربعاء، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويلعب دورتموند ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء.
وفي الدقيقة 35 استلم فولكروغ بينية سحرية لينفرد بمرمى الفريق الباريسي ويودع الكرة في الشباك معلنا تقدم أصحاب الأرض.
وحقق كل من الفريقين عودة بعد الهزيمة في جولة الذهاب ليحسما التأهل إلى الدور قبل النهائي، إذ فاز باريس سان جيرمان 4-1 في برشلونة بعد خسارته 3-2 في باريس، وتغلب دورتموند 4-2 على أتلتيكو مدريد ليتعافى من هزيمته في إسبانيا.