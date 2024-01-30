ثورة ليفربول.. 5 نجوم كبار قد يغادرون مع كلوب

فتح إعلان يورغن كلوب المفاجئ رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي الباب أمام المزيد من التكهنات حول اللاعبين الذين سيتبعونه في مغادرة الريدز.

وبنا كلوب فريقًا قويًّا فاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 30 عامًا، كما فاز معه بلقب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 4 ألقاب أخرى.

ويريد كلوب الحصول على الراحة بعد 8 سنوات مع ليفربول، كان فيها ضمن أبرز أندية إنجلترا إلى جانب مانشستر سيتي.

وبرحيل كلوب عن ليفربول قد يرحل عدد من أبرز لاعبي الفريق الصيف المقبل، وفيما يأتي، أبرز اللاعبين الذين قد يرحلون عن الريدز وفقًا لصحيفة "ذا صن":