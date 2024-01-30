ثورة ليفربول.. 5 نجوم كبار قد يغادرون مع كلوب
فتح إعلان يورغن كلوب المفاجئ رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي الباب أمام المزيد من التكهنات حول اللاعبين الذين سيتبعونه في مغادرة الريدز.
وبنا كلوب فريقًا قويًّا فاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 30 عامًا، كما فاز معه بلقب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى 4 ألقاب أخرى.
ويريد كلوب الحصول على الراحة بعد 8 سنوات مع ليفربول، كان فيها ضمن أبرز أندية إنجلترا إلى جانب مانشستر سيتي.
وبرحيل كلوب عن ليفربول قد يرحل عدد من أبرز لاعبي الفريق الصيف المقبل، وفيما يأتي، أبرز اللاعبين الذين قد يرحلون عن الريدز وفقًا لصحيفة "ذا صن":
فيرجيل فان دايك
فتح فيرجيل فان ديك الباب أمام التكهنات حول مستقبله عندما قال، إنه يود معرفة من سيحل محل كلوب قبل الالتزام بمستقبله مع ليفربول.
وفان دايك هو اللاعب الوحيد حتى الآن الذي تناول التكهنات مستقبله بعد إعلان كلوب.
وسُئل قائد ليفربول، ما إذا كان سيحذو حذو كلوب في ترك ليفربول في نهاية الموسم، قال: "هذا سؤال كبير، لا أعرف".
وأضاف: "سيكون أمام النادي مهمة كبيرة لاستبدال ليس فقط المدير ولكن جميع الموظفين، هناك الكثير من الأشياء التي ستتغير".
وتابع المدافع الهولندي الذي جاء بناء على طلب كلوب: "أشعر بالفضول بشأن الاتجاه الذي سيسير فيه الأمر، لكن عندما يتم الإعلان عن ذلك سنرى وضعنا، لا أستطيع أن أقول الكثير عن ذلك".
وأردف: "من الواضح أنها ستكون نهاية حقبة كلوب، أنا سعيد جدًّا لأنني ما زلت جزءًا منه، ولهذا السبب لا أحب التحدث عنه، وما زلت جزءًا منه".
محمد صلاح
كان محمد صلاح نجم ليفربول الأول مع كلوب، وستزيد التكهنات حول مستقبل الجناح المصري مع ارتباطه بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ الصيف الماضي.
وقالت "ذا صن" إن صلاح تلقى عدة عروض سعودية وصلت قيمة بعضها إلى 150 مليون جنيه إسترليني.
وفي عمر 31 عامًا، يدخل صلاح المراحل الأخيرة من مسيرته المهنية.
وسيكون من الصعب استبدال أهداف صلاح الـ14 في 20 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكن صفقة انتقاله للدوري السعودي قد تمثل فرصة مثالية لليفربول لإعادة بناء فريقه بشكل أكبر.
أليسون
يلعب أليسون لليفربول منذ 2018، ولا يعد الحارس البرازيلي المرشح الأوفر لمغادرة ليفربول، ولا شك أن الريدز حريص على الاحتفاظ بخدماته.
ورغم بلوغه 31 عامًا العام الماضي، لا يزال أليسون أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قالت "ذا صن".
لكن الوضع النادر لأليسون كحارس مرمى نجم يمكن أن يجذب اهتمام أندية سعودية إذا تطلعت لإبرام صفقة تاريخية أخرى هذا الصيف.
جو غوميز
لم يكن جو غوميز لاعبًا أساسيًّا في ليفربول، وكان من الممكن أن يتطلع إلى المغادرة بحثًا عن دقائق لعب أكثر.
ولعب غوميز، البالغ من العمر 26 عامًا، عند الحاجة له خلال فترة كلوب، وكان ينوب ببراعة عن آندي روبرتسون وكوستاس تسيميكاس في مركز الظهير الأيسر مؤخرًا.
وفي الفترة الأخيرة تم ربط غوميز بالانتقال إلى ويستهام ونيوكاسل، ويمكن أن يغادر أخيرًا هذا الصيف بحثًا عن تحدٍّ جديد
جويل ماتيب
انتهى موسم جويل ماتيب في ديسمبر عندما تعرَّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
وفي عمر 32 عامًا الآن، قد يتطلع ليفربول للاستفادة من المدافع في حال وصول عرض مناسب في نافذة الانتقالات الصيفية.