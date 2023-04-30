غارناتشو يلمح لرغبته بارتداء القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد
ألمح أليخاندرو غارناتشو، نجم مانشستر يونايتد، إلى رغبته في الحصول على القميص رقم 7 الذي كان يرتديه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي حاليا.
وظهر غارناتشو لأول مرة مع مانشستر يونايتد في التعادل 1/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي تحت قيادة رالف رانجنيك في أبريل 2022، كما ظهر في الخسارة 0/1 أمام كريستال بالاس في اليوم الأخير من الموسم الماضي.
وأصبح الأرجنتيني غارناتشو لاعبًا أساسيًا مع مانشستر يونايتد تحت المدرب الهولندي إيريك تين هاغ هذا الموسم.
وخاض غارناتشو 29 مباراة في مختلف المسابقات مع مانشستر يونايتد، وسجل أربعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة.
وكافأ مانشستر يونايتد غارناتشو بمنحه عقدا جديدا قبل أيام، وسيبقى مع الفريق حتى يونيو 2028.
وألمح غارناتشو إلى رغبته في الحصول على القميص رقم 7 الشهير، ويرى اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أنه مستعد لارتداء القميص رقم 7، من خلال الإعجاب بتغريدة.
وكتب المشجع في التغريدة: "امنح غارناتشو القميص رقم 7".
ويرتدي غارناتشو حاليًا القميص رقم 49 مع مانشستر يونايتد لكنه لعب بالقميص رقم 7 على مستوى الشباب.
وربما يكون القميص رقم 7 أحد أكثر القمصان شهرة في تاريخ كرة القدم، وتزداد أهميته في مانشستر يونايتد، بالنظر إلى اللاعبين الذين ارتدوه على مر السنين.
وفي مانشستر يونايتد لعب ديفيد بيكهام وإيريك كانتونا وجورج بيست بالقميص رقم 7، إلى جانب رونالدو الذي لعب للفريق بين 2003 و2009 و2021 و2022.
ومنح أليكس فيرجسون القميص رقم 7 لكريستيانو رونالدو بعد أن تعاقد معه من سبورتينغ لشبونة في 2003 على الرغم من أن المهاجم كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط في ذلك الوقت.
وظل القميص رقم 7 شاغرا منذ رحيل رونالدو عن أولد ترافورد في نوفمبر الماضي بعد انتقادات حادة من اللاعب للمدرب الهولندي إيريك تين هاغ.
وتم طرح أسماء جادون سانشو وأنتوني كخيارات محتملة للحصول على القميص رقم 7، لكن يبدو أن غارناتشو يريد الحصول على القميص.
غارناتشو معجب برونالدو
ولا يخفى إعجاب غارناتشو الشديد برونالدو حيث سبق أن قلد احتفاله في أكثر من مناسبة سواء بخلع قميصه أو وضع يديه على صدره.