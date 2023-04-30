غارناتشو يلمح لرغبته بارتداء القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد

ألمح أليخاندرو غارناتشو، نجم مانشستر يونايتد، إلى رغبته في الحصول على القميص رقم 7 الذي كان يرتديه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي حاليا.

وظهر غارناتشو لأول مرة مع مانشستر يونايتد في التعادل 1/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي تحت قيادة رالف رانجنيك في أبريل 2022، كما ظهر في الخسارة 0/1 أمام كريستال بالاس في اليوم الأخير من الموسم الماضي.

وأصبح الأرجنتيني غارناتشو لاعبًا أساسيًا مع مانشستر يونايتد تحت المدرب الهولندي إيريك تين هاغ هذا الموسم.