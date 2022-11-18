الأرجنتيني-الإسباني أليخاندرو غارناتشو على رادار ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد بطل أوروبا والليغا وضع الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو مهاجم مانشستر يونايتد على راداره وكان قادة النادي الملكي يأملون رؤية اللاعب في مونديال قطر لكن ليونيل سكالوني لم يستدعه لتشكيلة منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم.

وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" المقربة من ريال مدريد إن جوني كالافات مدير الشؤون الدولية في النادي وضع البرازيلي إندريك، ومواطنه فيتور روكي، وغارناتشو، على رادار النادي ليتم التعاقد مع أحدهم.

ويحرص كشافة ريال مدريد على متابعة اللاعبين الشبان، لكن يبرز غارناتشو المتألق مع مانشستر يونايتد والبالغ من العمر 18 عامًا كأحد الأهداف المحتملة لريال مدريد.

ويعتبر اللاعب زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو مثله الأعلى، وينتهي عقده مع الشياطين الحمر، في 30 يونيو/حزيران 2023 ويُعد أحد الخيارات المفتوحة أمام كالافات.

ومن المتوقع أن يتمكن من تجديد عقده في أولد ترافورد ، لكن هذا لا يغلق الأبواب أمامه خاصة أنه أحد أبرز اللاعبين الشبان في أوروبا حاليًا.

وخاض غارناتشو 559 دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدير الفني الهولندي إريك تن هاغ، حيث سجل 3 أهداف، وصنع مثلها، وهذا رقم ليس قليلًا مقارنة بإجمالي الدقائق التي خاضها مع الفريق وصغر سنه.

وعلى الرغم من ذلك، فإن سكالوني المدير الفني للأرجنتين لم يدعه للذهاب إلى مونديال قطر، وسيتعين عليه الانتظار لمدة 4 سنوات أخرى حتى كأس العالم المقبلة ليخوض أول مباراة دولية مع الأرجنتين وربما منتخب إسبانيا حيث ولد في مدريد، ويحمل الجنسية الإسبانية. وفي حال ضمه لويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا سيفكر في أي منتخب سيلعب له بين الأرجنتين وإسبانيا.

ولن يغيب ريال مدريد عن متابعة غارناتشو بعد كأس العالم، خاصة أن التعاقد معه لن يقلص مقاعد ريال مدريد الخاصة باللاعبين الأجانب نظرًا لأنه إسباني الجنسية.

وأشارت "ديفينسا سنترال" إلى أن نادي العاصمة الإسبانية سيتابع اللاعب عن كثب وسينتظر تحركات حازمة جديدة بشأنه خلال الميركاتو الشتوي أو في الصيف المقبل.