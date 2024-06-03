الترجي التونسي يتخذ عقوبة صارمة ضد نجمه بعد "الديربي" أمام الأفريقي
قرر الترجي التونسي استبعاد لاعب فريق كرة اليد، أصيل النملي عن الفريق إلى أجل غير مسمى، ودعوته للمثول أمام لجنة التأديب بالنادي وذلك عقب تصرفاته المسيئة لفريقه ولمدربه وزملائه في نهائي كأس تونس لكرة اليد مساء السبت الماضي.
وأثار أصيل النملي، حارس مرمى الترجي ومنتخب تونس لكرة اليد موجة غضب عارمة في أوساط مشجعي النادي خلال المباراة التي توج فيها الفريق الأحمر والأصفر بلقب كأس تونس للمرة الـ30 في تاريخه مساء السبت عندما دخل في حالة هيجان على مدربه باسم السبكي مطالبًا بإقحامه في المباراة.
ونشر الترجي التونسي بيانًا رسميًّا عبر صفحته على منصة "فيسبوك" مؤكدًا أن أصيل النملي تم إبعاده عن المجموعة (رغم نهاية الموسم) حتى عرضة على مجلس التأديب والانضباط واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة في حقه.
وقال النادي الذي حقق 3 ألقاب في ظرف شهرين، خلال الموسم الجاري: "تبعاً لما أتاه حارس المرمى أصيل النملي من تصرف غير لائق وغير مقبول تجاه زملائه والإطار الفني أثناء مباراة نهائي كأس تونس لكرة اليد التي دارت عشية السبت، و خرقه للقوانين الداخلية، تم استبعاد اللاعب من حضور مراسم التتويج وقررت الهيئة المديرة إحالته على لجنة التأديب والانضباط لكي تتخذ ما تراه صالحًا في شأنه".
وأحرز الترجي لقب كأس تونس لكرة اليد لموسم 2023 ـ 2024، وذلك للمرة الـ30 في تاريخه، عقب فوزه على النادي الأفريقي (25 ـ 21) السبت في نهائي المسابقة.
ورسّخ الترجي الذي توج قبل أربعة أيام بلقب الدوري للمرة الـ36 في تاريخه، هيمنته التامة على كرة اليد التونسية عندما أضاف الكأس للدوري ولبطولة أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس التي فاز بها في أبريل الماضي.
ويعد أصيل النملي واحدًا من أفضل لاعبي الترجي ومنتخب تونس لكرة اليد، لكنه دخل في كثير من المشاكل مع مدربيه سواء في المنتخب أو الترجي، ما أدى إلى استبعاده عن قائمة المنتخب في شهر مارس الماضي لأسباب قيل إنها تتعلق بالانضباط والاستقرار داخل المجموعة.