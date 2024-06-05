موعد طرح ريال مدريد قمصان مبابي للبيع

كشفت صحيفة "آس" عن التوقيت الذي اختاره نادي ريال مدريد من أجل طرح القمصان الخاصة بنجم الفريق الجديد، الفرنسي كيليان مبابي، للبيع للجمهور في المراكز التجارية الخاصة بالنادي.

وقالت صحيفة "آس"، إن "نادي ريال مدريد يعتزم البدء في بيع قميص مبابي ابتداءً من الأربعاء المقبل، كما تنوي علامة الملابس التي يرتديها مدريد، أديداس، تقديم القميص الذي سيرتديه الفريق في الموسم المقبل يوم الجمعة، حيث سيتم بيع آلاف القمصان باسم اللاعب الفرنسي حول العالم بسعر 117 يورو لكل منها".