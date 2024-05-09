روديغر يكرر "ركضة التوربينو".. ويحتفل بشكل مثير مع أنشيلوتي (فيديو)

خطف الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الأضواء من جديد بعد التأهل المثير الذي حققه فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز في الوقت القاتل على بايرن ميونخ الألماني (2 ـ 1).

وعندما يواجه بروسيا دورتموند الألماني في أول يونيو المقبل، سيلعب الفريق الملكي النهائي الثامن عشر في تاريخه، وذلك أملا في إحراز اللقب عدد 15 لدوري الأبطال وتدعيم رقمه القياسي القاري، بينما سيكون طموح مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي إحراز اللقب الخامس في مسيرته التدريبية والثالث مع "المرينغي".

وعقب التأهل بهدفي المهاجم خوسيلو في الدقيقتين 88 و91 من المباراة، هرع لاعبو ريال مدريد لتحية جماهيرهم، فيما استأثر أنطونيو روديغر باهتمام المتابعين عبر منصات التواصل، وذلك لطريقيته الغريبة والتلقائية في الاحتفال والتي اعتاد عليها في مباريات سابقة منها مواجهة ربع النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.