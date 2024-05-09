روديغر يكرر "ركضة التوربينو".. ويحتفل بشكل مثير مع أنشيلوتي (فيديو)
خطف الألماني أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد الأضواء من جديد بعد التأهل المثير الذي حققه فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز في الوقت القاتل على بايرن ميونخ الألماني (2 ـ 1).
وعندما يواجه بروسيا دورتموند الألماني في أول يونيو المقبل، سيلعب الفريق الملكي النهائي الثامن عشر في تاريخه، وذلك أملا في إحراز اللقب عدد 15 لدوري الأبطال وتدعيم رقمه القياسي القاري، بينما سيكون طموح مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي إحراز اللقب الخامس في مسيرته التدريبية والثالث مع "المرينغي".
وعقب التأهل بهدفي المهاجم خوسيلو في الدقيقتين 88 و91 من المباراة، هرع لاعبو ريال مدريد لتحية جماهيرهم، فيما استأثر أنطونيو روديغر باهتمام المتابعين عبر منصات التواصل، وذلك لطريقيته الغريبة والتلقائية في الاحتفال والتي اعتاد عليها في مباريات سابقة منها مواجهة ربع النهائي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأظهرت مقاطع فيديو مدافع ريال مدريد وهو يركض مع زملائه في ملعب بيرنابيو ركضة "التوربينو" الشهيرة، قبل أن يواصل احتفاله المثير مع مشجعي النادي الملكي.
وكان روديغر احتفل مع عدد من المشجعين إثر هدف خوسيلو الثاني في مرمى مانوال نوير، وذلك بعد وقت من الانتظار لإقرار صحة الهدف بعد عودة الحكم إلى شاشة "الفار".
كما أظهرت مقاطع أخرى انخراط الدولي الألماني في موجة احتفال طريفة وغريبة مع مدربه كارلو أنشيلوتي المعروف برصانته وعدم مبالغته في الاحتفال بالأهداف والانتصارات.
وظهر أنطونيو روديغر، الذي انتقل إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي في 2022، وهو يمسك بمدربه أنشيلوتي ويرقص معه بطريقة غريبة ومثيرة في الآن نفسه، ما أثار إعجاب المتابعين وتعاليقهم على المقطع الذي جرت مشاركته على نطاق واسع على مواقع التواصل.
ولعب روديغير الذي يمتد عقده مع الريال حتى يونيو 2026، خلال الموسم الجاري 44 مباراة في كل المسابقات وسجل هدفين بجانب صناعة هدفين آخرين.
وتوج روديغر بخمسة ألقاب مع ريال مدريد حتى الآن، آخرها الدوري الإسباني 2023 ـ 2024، السبت الماضي، بينما حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة وذلك مع تشيلسي في 2021.