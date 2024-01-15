روديغر يحتفل بطريقة "العرضة السعودية" بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)

والعرضة السعودية هي رقصة شعبية تقليدية تُؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية، وتُؤدَّى تعبيرًا عن الفرح والنصر.

في عام 2015، تم إدراج العرضة السعودية في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

إلى ذلك، يستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد، الخميس المقبل، في ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، أما برشلونة فسيواجه أونيونيستا سالامنكا.

ويعيش ريال مدريد، فترة رائعة على مستوى النتائج مع مدربه أنشيلوتي، ويحتل وصافة الليغا برصيد 48 نقطة بعد خوض 19 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر جيرونا، الذي لعب 20 مواجهة.