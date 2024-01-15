روديغر يحتفل بطريقة "العرضة السعودية" بعد التتويج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
تداولت الجماهير السعودية فيديو للألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، وهو يحتفل برقصة العرضة السعودية، عقب تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة.
وسقط برشلونة بنتيجة كبيرة 4-1 أمام ريال مدريد، مساء الأحد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية "الرياض" وخسروا لقبهم لصالح الغريم.
ووفقًا للفيديو فقد ظهر روديغر وهو يلف الملعب برفقة زملائه لتحية الجماهير المتواجدة، ليقوم بطريقة عفوية بتأدية العرضة السعودية، على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والذي أدى الرقصة ذاتها بعد تسجيله الأهداف في شباك الشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
والعرضة السعودية هي رقصة شعبية تقليدية تُؤدَّى في المناسبات الوطنية والمهرجانات والأعياد في المملكة العربية السعودية، وتُؤدَّى تعبيرًا عن الفرح والنصر.
في عام 2015، تم إدراج العرضة السعودية في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.
إلى ذلك، يستعد ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد، الخميس المقبل، في ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، أما برشلونة فسيواجه أونيونيستا سالامنكا.
ويعيش ريال مدريد، فترة رائعة على مستوى النتائج مع مدربه أنشيلوتي، ويحتل وصافة الليغا برصيد 48 نقطة بعد خوض 19 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر جيرونا، الذي لعب 20 مواجهة.