رد فعل بيلينغهام بعد علمه بخسارة لقب هداف الدوري الإسباني (فيديو)

تداولت منصات التواصل مقطع فيديو لنجم ريال مدريد جود بيلينغهام خلال مباراة فريقه أمام فياريال، الأحد الماضي، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني والتي شهدت تسجيل 8 أهداف تقاسمها الفريقان بالتساوي.

وفي المباراة التي سجل فيها المهاجم النرويجي لفياريال، ألكسندر سورلوث، سوبر هاتريك (4 أهداف)، فقد النجم الإنجليزي بيلينغهام صدارة ترتيب هدافي الليغا، بعد أن كان أبرز المرشحين للفوز بالجائزة التي تحظى بأهمية كبيرة في إسبانيا وتسمى لقب "البيشيشي".

ونجح الهداف النرويجي سورلوث في تسجيل رباعية كاملة في 17 دقيقة فقط، ليرتقي إلى صدارة الهدافين برصيد 23 هدفا بعد أن كان متساويا بتسعة عشر هدفا مع بيلينغهام الذي كان يتابع المباراة من على مقاعد البدلاء.

وظهر بيلينغهام في مقطع فيديو تم تداوله بعد المباراة وهو يتحدث مع زميله داني كارفاخال الذي أعلمه بأن سورلوث هو الهداف في المباراة، ليضحك بيلينغهام.