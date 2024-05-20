رباعية لهالاند الجديد في شباك الملكي.. من هو ألكسندر سورلوث نجم فياريال؟

صنع النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال الإسباني الحدث في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني وذلك بعدما وقع على أربعة أهداف كاملة (سوبر هاتريك) في شباك ريال مدريد، في 56 دقيقة من مباراة فريقه أمام حامل اللقب لحساب الجولة 37 من الدوري.

وخرج المهاجم البالغ من العمر 28 عاما، بطلا للجولة، عندما دون إسمه بأحرف ذهبية في تاريخ المسابقة، لا فقط بالأهداف الأربعة التي سجلها في مرمى الريال، وهي أكبر حصيلة من الأهداف في مباراة واحدة يقبلها الفريق الملكي خلال الموسم الجاري، وإنما لتصدره قائمة أفضل هدافي الدوري لموسم 2023 ـ 2024.

وبفضل السوبر هاتريك، رفع سورلوث، مهاجم منتخب النرويج وزميل إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رصيده إلى 23 هدفا في أعلى قائمة هدافي الليغا، على بعد مسافتين أمام الأوكراني أرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا الذي كان قبل الجولة 37 أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة الشهيرة التي يطلق عليها في إسبانيا "البيشيشي" (PICHICHI).