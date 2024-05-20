رباعية لهالاند الجديد في شباك الملكي.. من هو ألكسندر سورلوث نجم فياريال؟
صنع النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم فياريال الإسباني الحدث في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني وذلك بعدما وقع على أربعة أهداف كاملة (سوبر هاتريك) في شباك ريال مدريد، في 56 دقيقة من مباراة فريقه أمام حامل اللقب لحساب الجولة 37 من الدوري.
وخرج المهاجم البالغ من العمر 28 عاما، بطلا للجولة، عندما دون إسمه بأحرف ذهبية في تاريخ المسابقة، لا فقط بالأهداف الأربعة التي سجلها في مرمى الريال، وهي أكبر حصيلة من الأهداف في مباراة واحدة يقبلها الفريق الملكي خلال الموسم الجاري، وإنما لتصدره قائمة أفضل هدافي الدوري لموسم 2023 ـ 2024.
وبفضل السوبر هاتريك، رفع سورلوث، مهاجم منتخب النرويج وزميل إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، رصيده إلى 23 هدفا في أعلى قائمة هدافي الليغا، على بعد مسافتين أمام الأوكراني أرتيم دوفبيك مهاجم جيرونا الذي كان قبل الجولة 37 أبرز المرشحين للتتويج بالجائزة الشهيرة التي يطلق عليها في إسبانيا "البيشيشي" (PICHICHI).
وفي حال عدم تجاوزه من قبل منافسه دوفبيك (21 هدفا) سينضم النرويجي إلى قائمة النجوم الذين نحتوا أسمائهم في سجلات هدافي الليغا، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابق، والبرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة ريال مدريد والبولندي روبيرت ليفاندوفكسي الذي فاز بالجائزة في الموسم الماضي.
وسجل مهاجم فريق "الغواصات الصفراء" هدفًا في الشوط الأول، لكن تألق كل من لوكاس فازكيز ولوكا مودريتش وأردا غولر جعلت كتيبة كارلو أنشيلوتي تعود بقوة وتتقدم في الشوط الأول بنتيجة 1-4.
وبعد العودة من حجرات الملابس، أربك سورلوث دفاعات بطل إسبانيا وسجل 3 أهداف أخرى في ظرف 8 دقائق فقط.
وأصبح المهاجم النرويجي الذي ينتهي عقده مع فياريال في يونيو 2028، اللاعب الحادي عشر الذي ينجح في تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة في شباك ريال مدريد على مر التاريخ.
وانضم سورلوث إلى فياريال في صائفة 2023، قادما من ريال سوسيداد، الذي حمل ألوانه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بعد تجربة في الدوري الألماني مع لايبزيغ.
وفي 27 أغسطس الماضي سجل أول أهدافه مع فريق الغواصات الصفراء وذلك في مرمى برشلونة في مباراة خسرها فريقه (4 ـ 3).
ويعد ألكسندر سورلوث واحدا من ركائز المنتخب النرويجي مع النجم هالاند، حيث خاض 54 مباراة وسجل 18 هدفا منذ بداياته الدولية في العام 2016.