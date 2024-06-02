خطوة جديدة من محامي الشيبي في قضية حسين الشحات

وقدم محامي الشيبي، اليوم الأحد، تظلما رسميا، وطعن ضد قرار إيقاف اللاعب أمام لجنتي الاستئناف والتظلمات مطالبًا بالنظر في الأمر خلال أقرب فرصة.

وأشار إلى بطلان قرار الاتحاد المصري بإيقاف الشيبي؛ لأنه ليس اختصاص مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن المجلس نفسه أحال القضية للجنة الانضباط وأخطر بيراميدز بذلك في خطاب رسمي، كما أن اللاعب مثل للتحقيق أمام لجنة التظلمات.

وطالب محامي الشيبي بضرورة موافاة اللاعب خلال ۷۲ ساعة بقرار لجنة الانضباط بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضده، كما لوح باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (كاس) بجانب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) ضد الاضطهاد الذي عانى منه اللاعب بخلاف الشكوى للاتحاد الدولي (فيفا).