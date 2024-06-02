خطوة جديدة من محامي الشيبي في قضية حسين الشحات
اتخذ المستشار هاني بكري، المحامي الخاص بالدولي المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز المصري، خطوة جديدة بشأن القضية المثارة ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.
واعتدى الشحات على الشيبي بالصفع على وجهه عقب لقاء بيراميدز والأهلي يوم 23 يوليو 2023 بالدوري المصري.
ولجأ الشيبي للقضاء المصري وحصل على حكم بحبس الشحات لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بينما قرر الاتحاد المصري معاقبة الشيبي بالإيقاف لمدة 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه؛ نتيجة لجوئه للقضاء المدني في واقعة رياضية.
وقدم محامي الشيبي، اليوم الأحد، تظلما رسميا، وطعن ضد قرار إيقاف اللاعب أمام لجنتي الاستئناف والتظلمات مطالبًا بالنظر في الأمر خلال أقرب فرصة.
وأشار إلى بطلان قرار الاتحاد المصري بإيقاف الشيبي؛ لأنه ليس اختصاص مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن المجلس نفسه أحال القضية للجنة الانضباط وأخطر بيراميدز بذلك في خطاب رسمي، كما أن اللاعب مثل للتحقيق أمام لجنة التظلمات.
وطالب محامي الشيبي بضرورة موافاة اللاعب خلال ۷۲ ساعة بقرار لجنة الانضباط بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضده، كما لوح باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية (كاس) بجانب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) ضد الاضطهاد الذي عانى منه اللاعب بخلاف الشكوى للاتحاد الدولي (فيفا).