محامي الشيبي يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد إيقاف اللاعب (فيديو)
كشف هاني بكري، محامي محمد الشيبي، نجم بيراميدز، عن آخر تطورات أزمته مع لاعب الأهلي حسين الشحات، مؤكداً أنه سيتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن إيقاف النجم المغربي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.
وكانت أزمة قد اندلعت بين الشحات والشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري في الموسم الماضي؛ بسبب اشتباكهما لفظيًا وصفع الشحات للشيبي، وتم الحكم على لاعب الأهلي بالسجن لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ وتغريمه ماليا.
وقال هاني بكري، في تصريحات تلفزيونية، عن إيقاف الشيبي: "سنتخذ كل الإجراءات القانونية في كل الاتجاهات لكي أجلب حق الشيبي، اللاعب تعرض للظُلم بدل المرة ثلاثة، الأولى في مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز، مجموعة من لاعبي الأحمر ضربوه في الملعب، واللاعب تقدم بشكوى في الاتحاد، ولكن الأخير لم يهتم ولم يأخذ اللاعب حقه".
وأضاف: "الظلم الثاني، عندما تعرض الشيبي للسباب والضرب أمام المصريين والعرب والعالم كله، ثم يُلقى عليه اللوم لأنه لجأ للقضاء المدني".
وتابع: "المرة الثالثة، بعد صدور حكم ضد حسين الشحات، نتفاجأ بقرار من اتحاد الكرة بـ6 مباريات إيقاف للشيبي وتغريم 100 ألف جنيه، لذلك سنقوم بتصعيد الأمر وسنلجأ للقنوات الشرعية، ولو وصل الأمر إلى الذهاب للفيفا لكي أجلب حق اللاعب، لأنه لم يُخطئ بلجوئه للقضاء".
وأردف: "سنستأنف على القرار ونلجأ للفيفا لكي نجلب حقه، لا يصح أن يتعرض لهذا الإيقاف من جهة غير منوطة بمعاقبة اللاعب".
واستطرد: "لم تكن هناك مساعٍ للصلح، ومنذ متى نرى اتحاد الكرة يتدخل للصلح بين لاعبين اثنين، لم أرَ ذلك في حياتي، لم يحدث أي تصالح مع اللاعب نهائيًا".
وبسؤاله عن سر رفض اللاعب التصالح حال حدوثه، أشار: "الولد كرامته غالية عليه، وشعر بإهانة أمام العرب وزوجته وأبنائه وعائلته وأبناء بلده، ويرفض كل مساعي الصلح".
وأكد: "كيف تتم إحالة اللاعب للجنة الانضباط وهي لجنة غير مختصة، ليس من اختصاص اتحاد الكرة أن يصدر عقوبة، وعلامة استفهام أن تصدر عقوبة ضد اللاعب بعد الحكم ضد حسين الشحات، هو إجراء غير قانوني، وتغول على سلطة قضائية، وهي لجنة الانضباط برئاسة محمد شرين فهمي الذي حقق مع اللاعب، وتقدمنا له بكل ما يدل على أن اللاعب لم يُخالف اللائحة، ومع ذلك يصدر قرار ضد اللاعب".
واختتم: "سأتقدم بشكوى للجهات المختصة المنوط بها، ومستعد لتصعيد الأمر إلى الفيفا، ولو سألنا أي أحد وقلنا له هل الشيبي خالف اللوائح؟ سيقول لا".
رد اتحاد الكرة
من جانبه، رد محمد الماشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري، قائلا: "قرار إيقاف الشيبي شرعي، وهذا الموضوع من أول يوم حدثت فيه الواقعة، كل المتابعين شاهدوا الصلح بين اللاعبين في غرفة الملابس، وفي اليوم التالي اللجنة وقعت عقوبة طبقًا للائحة على لاعب الأهلي بإيقافه مباراتين، وتغريمه 20 ألف جنيه".
وأوضح: "كانت هناك مساعٍ للصلح، واتحاد الكرة أصدر العقوبة؛ لأن اللاعب لم يتنازل وصدر حكم ضد لاعب الأهلي".
وأتم: "اتحاد الكرة ليس منوطًا به الصلح بين اللاعبين، ولكنه يطبق لوائح، لا نريد أن نحوّل الملاعب لأقسام شرطة ونيابات، اليوم أصبح هناك لغط كبير بشأن المنازعات الرياضية؛ لأن الكرة أصبحت صناعة".