محامي الشيبي يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد إيقاف اللاعب (فيديو)

كشف هاني بكري، محامي محمد الشيبي، نجم بيراميدز، عن آخر تطورات أزمته مع لاعب الأهلي حسين الشحات، مؤكداً أنه سيتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن إيقاف النجم المغربي 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وكانت أزمة قد اندلعت بين الشحات والشيبي بعد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري في الموسم الماضي؛ بسبب اشتباكهما لفظيًا وصفع الشحات للشيبي، وتم الحكم على لاعب الأهلي بالسجن لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ وتغريمه ماليا.

وقال هاني بكري، في تصريحات تلفزيونية، عن إيقاف الشيبي: "سنتخذ كل الإجراءات القانونية في كل الاتجاهات لكي أجلب حق الشيبي، اللاعب تعرض للظُلم بدل المرة ثلاثة، الأولى في مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز، مجموعة من لاعبي الأحمر ضربوه في الملعب، واللاعب تقدم بشكوى في الاتحاد، ولكن الأخير لم يهتم ولم يأخذ اللاعب حقه".