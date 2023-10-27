رغم إيقافه.. هل يشارك تونالي في مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون؟
يعتقد إيدي هاو مدرب نيوكاسل أن هناك فرصة كبيرة لأن يكون ساندرو تونالي متاحًا لمواجهة ولفرهامبتون، غدا السبت، حيث ينتظر نيوكاسل التأكيد الرسمي لحظر لاعب خط الوسط لمدة 10 أشهر.
وأكد غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر، إضافة إلى حظر مشاركة اللاعب 8 أشهر في أنشطة تتعلق بالمراهنات.
وكشف هاو في مؤتمر صحفي قبل المباراة أن نيوكاسل لم يتلق تأكيدًا بعد.
وقال مدرب نيوكاسل في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": إن النادي كان في "حالة من النسيان" بشأن مدى توفر تونالي.
وقال هاو: "الأمر صعب لأننا لم نحصل على هذا التأكيد الرسمي كناد لكرة القدم بعد".
وأضاف: "لقد سمعنا الأخبار والتكهنات، ولكن لم نتلق أي شيء من السلطات الإيطالية في الوقت الحالي، لذلك نحن في حالة من عدم اليقين في انتظار ظهور هذا التأكيد الرسمي".
وأوضح: "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لأن يكون متاحًا لنا، يجب أن يكون هناك بعض الأشياء التي يجب أن تحدث قبل فرض الحظر، لذلك دعونا نرى".
وأكد بيان صادر عن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس الخميس أن مكتب المدعي العام الاتحادي توصل إلى اتفاق بشأن عقوبة لمدة 10 أشهر لتونالي.
وقالت "ديلي ميل" إن العقوبة ستتألف من منعه من ممارسة كرة القدم لمدة 10 أشهر، بينما ستكون ثمانية أشهر بمثابة "خطة علاجية" للمساعدة في "التعافي من إدمان القمار".
وتم تغريم تونالي أيضًا بمبلغ 17.380 جنيه إسترليني لانتهاكه قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تحظر على اللاعبين المراهنة على أحداث كرة القدم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا.
وأشاد هاو بتونالي بسبب تعامله مع نفسه منذ ظهور الأخبار حول إيقافه، حيث شارك الدولي الإيطالي ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.
وقال هاو: "منذ اللحظة التي حدث فيها ذلك، أعتقد أن أداءه التدريبي كان جيدًا جدًا، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني الحكم بها، مزاجه هو نفسه، فهو جيد في المجموعة، وجيد في ملعب التدريب".
وأوضح: "من الواضح أنه موجود في الخلفية، وأنا متأكد من أنه عندما يعود إلى المنزل سيواجه أوقاتًا عصيبة، مما أراه أجد أنه يتعامل مع نفسه بالطريقة الصحيحة".