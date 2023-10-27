رغم إيقافه.. هل يشارك تونالي في مباراة نيوكاسل وولفرهامبتون؟

يعتقد إيدي هاو مدرب نيوكاسل أن هناك فرصة كبيرة لأن يكون ساندرو تونالي متاحًا لمواجهة ولفرهامبتون، غدا السبت، حيث ينتظر نيوكاسل التأكيد الرسمي لحظر لاعب خط الوسط لمدة 10 أشهر.

وأكد غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق يقضي بإيقاف اللاعب لمدة 10 أشهر، إضافة إلى حظر مشاركة اللاعب 8 أشهر في أنشطة تتعلق بالمراهنات.

وكشف هاو في مؤتمر صحفي قبل المباراة أن نيوكاسل لم يتلق تأكيدًا بعد.

وقال مدرب نيوكاسل في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": إن النادي كان في "حالة من النسيان" بشأن مدى توفر تونالي.