رسميًّا.. إيقاف تونالي 10 أشهر لمخالفة لوائح المراهنات

رسميًّا.. إيقاف تونالي 10 أشهر لمخالفة لوائح المراهنات
أعلن غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس إيقاف لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر لمخالفته قوانين المراهنات في إيطاليا.
ويلعب الإيطالي الدولي تونالي في صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي انضم إليه قادمًا من ميلان في وقت سابق من العام الجاري.
وسيخضع تونالي أيضًا لدورات علاجية تتعلق بالإدمان وسيتعيَّن عليه أيضًا مشاركة تجربته من خلال محاضرات خلال الفترة المقبلة.
وبسبب العقوبة سيغيب تونالي عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، كما أنه لن يشارك في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا العام القادم للسبب ذاته.
وتونالي (23 عامًا) هو اللاعب الأكثر شهرة الذي تطاله فضيحة المراهنات التي تعصف بكرة القدم الإيطالية.
وانضم لاعب خط الوسط إلى نيوكاسل قادمًا من ميلان في يوليو/ تموز الماضي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 70 مليون يورو (74 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي بالنسبة للاعب الإيطالي.
ولم يصدر أي تعليق فوري من نيوكاسل.
وشارك تونالي كبديل خلال مباراة الفريق على أرضه أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء التي انتهت بخسارته 0/1.
ومنذ مدة تحقق السلطات القانونية والرياضية في استخدام لاعبي كرة القدم في إيطاليا منصات المراهنات غير القانونية في البلاد.
وتقبل نيكولو فاجيولي لاعب خط وسط يوفنتوس عقوبة الإيقاف لمدة سبعة أشهر في إطار تسوية مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد اعترافه بالتورط في مشكلات تتعلق بالقمار.
ودافع غرافينا عن نظام صفقة الإقرار بالذنب المتبع للتعامل مع هذه القضايا بسرعة وتقليل العقوبات الأشد التي كان من الممكن تطبيقها.
وقال للصحفيين: "تحدد اللوائح عددا محددا من سنوات العقوبات، والمساومة على الإقرار بالذنب مسموح بها وكذلك تخفيف العقوبات".
وأضاف: "تعاون اللاعبون بطريقة مدهشة، لذا نواصل اتباع اللوائح كما هي محددة".
وقال أستون فيلا الإنجليزي الأسبوع الماضي، إن لاعب خط الوسط الإيطالي في أستون فيلا نيكولو زانيولو يتعاون مع السلطات أيضا في تحقيقاتها بشأن أنشطة مراهنات غير قانونية مزعومة.
واستبعد زانيولو وتونالي من تشكيلة إيطاليا قبل تصفيات بطولة أوروبا 2024 هذا الشهر بعد إبلاغهما بتورطهما في تحقيق يجريه ممثلو الادعاء في تورينو.