رسميًّا.. إيقاف تونالي 10 أشهر لمخالفة لوائح المراهنات

أعلن غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس إيقاف لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر لمخالفته قوانين المراهنات في إيطاليا.

ويلعب الإيطالي الدولي تونالي في صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي انضم إليه قادمًا من ميلان في وقت سابق من العام الجاري.

وسيخضع تونالي أيضًا لدورات علاجية تتعلق بالإدمان وسيتعيَّن عليه أيضًا مشاركة تجربته من خلال محاضرات خلال الفترة المقبلة.

وبسبب العقوبة سيغيب تونالي عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، كما أنه لن يشارك في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا العام القادم للسبب ذاته.