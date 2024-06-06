مدرب منتخب الأردن يحسم الجدل حول عودته لقيادة الوداد المغربي
حسم الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، الجدل حول أنباء عودته لقيادة الوداد البيضاوي المغربي في الموسم المقبل.
ويخوض منتخب الأردن، مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية ضد طاجيكستان في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقال عموتة في تصريحات نقلتها صحيفة (هسبورت) إن هناك وسائل إعلام مغربية ذكرت الموضوع في إشارة إلى إمكانية عودته لتدريب الوداد في الموسم المقبل.
وأضاف:" بعض الناس يحاولون استخدام اسمي في فترة الانتخابات التي تنتظر الوداد".
وتابع:" وجب أن أوضح هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة ، ويجب أن نركز على عملنا في المنتخب الأردني لتحقيق نتائج إيجابية".
ويتولى الحسين عموتة قيادة منتخب الأردن منذ يونيو 2023، وقاد النشامى لوصافة كأس آسيا التي أقيمت في قطر مطلع العام الجاري.
وسبق أن قاد عموتة صاحب الـ 54 عامًا فريق الوداد مرتين الأولى في الفترة بين يناير 2017 إلى يناير 2018 ، وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا وقتذاك على حساب الأهلي المصري.
وعاد عموتة لتدريب الوداد في الفترة بين أغسطس إلى ديسمبر 2022.