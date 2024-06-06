مدرب منتخب الأردن يحسم الجدل حول عودته لقيادة الوداد المغربي

وقال عموتة في تصريحات نقلتها صحيفة (هسبورت) إن هناك وسائل إعلام مغربية ذكرت الموضوع في إشارة إلى إمكانية عودته لتدريب الوداد في الموسم المقبل.

وأضاف:" بعض الناس يحاولون استخدام اسمي في فترة الانتخابات التي تنتظر الوداد".

وتابع:" وجب أن أوضح هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة ، ويجب أن نركز على عملنا في المنتخب الأردني لتحقيق نتائج إيجابية".