الحسين عموتة يحسم مستقبله مع منتخب الأردن

أعلن المغربي الحسين عموتة، رحيله عن تدريب المنتخب الأردني لكرة القدم، عقب نهاية عقده بسبب ظروف عائلية خاصة.

وقال عموتة في تصريحات للقناة "الثانية" المغربية: "قررت بالفعل الرحيل عن تدريب منتخب الأردن، لكن ليس الآن، ولكن بعد 3 أو 4 أشهر لأن عقدي لا زال ساريًا؛ نظرا لأني أواجه بعض الظروف الصعبة التي تتطلب تواجدي مع عائلتي في المغرب".

وأوضح: "لم يصل إليّ أيّ عرض بعد كأس آسيا، وأنا أحترم العقد الذي يربطني بالاتحاد الأردني، وهو ما زال ساري المفعول. كل ما هناك أنني قد أغادر منتخب الأردن، بحسب ظروف عائلتي".