الحسين عموتة يحسم مستقبله مع منتخب الأردن
أعلن المغربي الحسين عموتة، رحيله عن تدريب المنتخب الأردني لكرة القدم، عقب نهاية عقده بسبب ظروف عائلية خاصة.
وقال عموتة في تصريحات للقناة "الثانية" المغربية: "قررت بالفعل الرحيل عن تدريب منتخب الأردن، لكن ليس الآن، ولكن بعد 3 أو 4 أشهر لأن عقدي لا زال ساريًا؛ نظرا لأني أواجه بعض الظروف الصعبة التي تتطلب تواجدي مع عائلتي في المغرب".
وأوضح: "لم يصل إليّ أيّ عرض بعد كأس آسيا، وأنا أحترم العقد الذي يربطني بالاتحاد الأردني، وهو ما زال ساري المفعول. كل ما هناك أنني قد أغادر منتخب الأردن، بحسب ظروف عائلتي".
ودخل المدرب المغربي تاريخ كرة القدم الأردنية، بعدما قاد منتخب "النشامى" إلى المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2023، في إنجاز غير مسبوق للكرة الأردنية.
ورغم أن منتخب الأردن خسر اللقب أمام منتخب قطر في المباراة النهائية (3 - 1)، نال المدرب الحسين عموتة الاستحسانَ والتقدير، بعد العمل الكبير الذي قام به منذ تعيينه مدربًا لمنتخب النشامى في يوليو الماضي.
ويمتلك عموتة، مسيرة تدريبية مميزة، بعدما حقق العديد من الألقاب مع مختلف الأندية التي أشرف على تدريبها، ولعل أبرزها دوري أبطال أفريقيا مع الوداد الرياضي، وكأس الاتحاد الأفريقي برفقة الفتح الرياضي، ولقب الدوري المحلي مع الجيش، إضافة إلى ألقاب محلية وآسيوية برفقة السد القطري، كما فاز مع منتخب المغرب للمحليين بلقب بطولة كأس أفريقيا في 2021.