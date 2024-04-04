سر إعجاب فلورنتينو بيريز بتشابي ألونسو
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، سر إعجاب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بالمدرب الشاب تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني.
وقال رومانو في حديث عن منصة "يوتيوب" إن تشابي ألونسو "لديه معجب كبير في ريال مدريد.. هو الرئيس فلورنتينو بيريز".
وأضاف: "كان فلورنتينو يحب تشابي منذ اليوم الأول، منذ أن كان لاعبًا، بسبب أسلوبه وأفكاره للحاضر والمستقبل".
وتابع: "لقد كان دائمًا أحد اللاعبين والأشخاص المفضلين لديه في النادي، ولا يزال هذا الشعور قائمًا".
ويعتقد فلورنتينو أن تشابي لديه كل شيء ليكون مدربًا لريال مدريد، وفقًا لكلام رومانو، حيث أكد الإعلامي الإيطالي الشهير أن ألونسو يضع عينه على تدريب ريال مدريد.
وأوضح" أن ألونسو شخص شديد الذكاء، إنه يدرك أن أنشيلوتي مدرب أسطوري ولن يحل محله في الموسم القادم، لذلك سيؤجل ظهوره في مدريد إلى الموسم بعد المقبل".
وفي أول تجربة تدريبية في مسيرته، قاد ألونسو (42 عاما) ثورة كروية ملهمة مع باير ليفركوزن، بعدما وضعه على أعتاب التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ووضع حدا لسيطرة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند لمدة عقود على لقب البوندسليغا.
وقالت تقارير إخبارية إن ألونسو، الذي ارتبط اسمه بتدريب ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، حسم مستقبله التدريبي القريب بالإعلان رسميا عن الاستمرار في منصبه مدربا لباير ليفركوزن للموسم المقبل، ليضع بذلك حدا للجدل الذي رافقه طيلة الأسابيع الماضية.