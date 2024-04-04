سر إعجاب فلورنتينو بيريز بتشابي ألونسو

وقال رومانو في حديث عن منصة "يوتيوب" إن تشابي ألونسو "لديه معجب كبير في ريال مدريد.. هو الرئيس فلورنتينو بيريز".

وأضاف: "كان فلورنتينو يحب تشابي منذ اليوم الأول، منذ أن كان لاعبًا، بسبب أسلوبه وأفكاره للحاضر والمستقبل".

وتابع: "لقد كان دائمًا أحد اللاعبين والأشخاص المفضلين لديه في النادي، ولا يزال هذا الشعور قائمًا".

ويعتقد فلورنتينو أن تشابي لديه كل شيء ليكون مدربًا لريال مدريد، وفقًا لكلام رومانو، حيث أكد الإعلامي الإيطالي الشهير أن ألونسو يضع عينه على تدريب ريال مدريد.

وأوضح" أن ألونسو شخص شديد الذكاء، إنه يدرك أن أنشيلوتي مدرب أسطوري ولن يحل محله في الموسم القادم، لذلك سيؤجل ظهوره في مدريد إلى الموسم بعد المقبل".