فحوى رسائل لاعبي ريال مدريد لتشابي ألونسو

وجه عدد من اللاعبين الشبان لريال مدريد الإسباني رسائل مودة لتشابي ألونسو، مدربهم السابق في الفريق الثاني للريال، والمدرب الحالي لباير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني.

وفي أول تجربة تدريبية في مسيرته، قاد ألونسو (42 عاما) ثورة كروية ملهمة مع باير ليفركوزن بعدما وضعه على أعتاب التتويج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ووضع حد لسيطرة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند لمدة عقود على لقب البوندسليغا.

وقالت تقارير إخبارية إن ألونسو، الذي ارتبط اسمه بتدريب ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، حسم مستقبله التدريبي القريب بالإعلان رسميا عن الاستمرار في منصبه مدربا لباير ليفركوزن للموسم المقبل، ليضع بذلك حدا للجدل الذي رافقه طيلة الأسابيع الماضية.

وأضافت التقارير أن عددا من لاعبي الفريق الملكي لفئة الشبان، الذين تولى تشابي ألونسو تدريبهم في بداية تجربته التدريبية، وجهوا رسائل مودة وتهنئة لمدربهم السابق وأشادوا بما حققه حتى الآن مع باير ليفركوزن، ليكون رد المدرب بأنه يذكرهم جيدًا ويبادلهم المودة والفخر.

وفي بداية مسيرته، درب ألونسو فريق ريال مدريد للناشئين في موسم 2018 ـ 2019، وقاده لمسيرة لافتة بعدم تلقي أية خسارة.

وفي موسم 2019، واصل الإشراف على ذلك الفريق وقاده إلى التتويج بطلا لإسبانيا لفئة الناشئين، قبل أن يبدأ مسيرته في يونيو 2019 مع الفريق الثاني لريال سوسيداد حتى 2022 عندما مسك مقاليد تدريب باير ليفركوزن.

وكان تشابي ألونسو كشف عن سبب استمراره مدربا لليفركوزن، قائلا: "كان لدينا الكثير من التكهنات بشأن مستقبلي، لقد خضنا الكثير من المباريات، وكنا مشغولين للغاية ومركزين للغاية، وأردت استغلال فترة الاستراحة الدولية والتفكير واتخاذ القرار".

وتابع: "إنه المكان المناسب لي لأتطور كمدرب، أظهر المشجعون دعمًا كبيرًا هذا العام، لديهم كل الأسباب للإيمان والحلم بأننا نستطيع تقديم موسم رائع، أعطاني اللاعبون الكثير من الأسباب للاستمرار في الإيمان بالفريق، وظيفتي لم تنتهِ هنا".