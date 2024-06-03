تقييم لاعبي النادي الإفريقي والترجي في ديربي تونس

وسجل البرازيلي يان ساس هدف الترجي الأول بعد دقيقتين على ضربة بداية المباراة، قبل أن يضيف مواطنه رودريغو رودريغيز الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل النيجيري كينغسلاي إيدو هدف تقليص الفارق للإفريقي من ركلة جزاء، أعلن عنها الحكم بعد العودة لتقنية فيديو الحكم المساعد.

ورفع الترجي التونسي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصراع على اللقب، بعيداً بخمس نقاط عن أقرب ملاحقيه المنستيري في حين تجمد رصيد النادي الإفريقي عند النقطة السابعة في أسفل الترتيب.