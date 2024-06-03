تقييم لاعبي النادي الإفريقي والترجي في ديربي تونس
فاز الترجي التونسي مساء السبت على مضيفه النادي الإفريقي بهدفين لهدف واحد في الجولة الثامنة من مرحلة التتويج بلقب الدوري التونسي الممتاز.
وسجل البرازيلي يان ساس هدف الترجي الأول بعد دقيقتين على ضربة بداية المباراة، قبل أن يضيف مواطنه رودريغو رودريغيز الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل النيجيري كينغسلاي إيدو هدف تقليص الفارق للإفريقي من ركلة جزاء، أعلن عنها الحكم بعد العودة لتقنية فيديو الحكم المساعد.
ورفع الترجي التونسي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصراع على اللقب، بعيداً بخمس نقاط عن أقرب ملاحقيه المنستيري في حين تجمد رصيد النادي الإفريقي عند النقطة السابعة في أسفل الترتيب.
وفيما يلي تقييم لاعبي الفريقين:
النادي الإفريقي
غيث اليفرني 5.5
غيث الزعلوني 4.5
آدم الطاوس 4.5
حسام السويسي 5
رامي البدوي 5.5
أحمد خليل 5
رشاد العرفاوي 5
غيث الصغير 6.5
الطيب المزياني 4.5
كينغسلاي إيدو 5
حمدي العبيدي 5.5
زهير الذوادي 5
علي العمري 5.5
آدم قرب 4.5
الترجي التونسي
أمان الله مميش 6
رائد بوشنيبة 6
محمد أمين بن حميدة 5.5
ياسين مرياح 6
محمد أمين توغاي 6.5
غيلان الشعلالي 7
حسام تقا 7
روجي أهولو 6.5
يان ساس 8
رودريغو رودريغيز 7.5
أسامة بوقرة 5,5
محمد بن علي 6
حسام الدين غشة 5.5