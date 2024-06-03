الترجي يهزم الإفريقي في ديربي "فوضى المدرجات" ويقترب من لقب الدوري التونسي
عزز الترجي التونسي صدارته للدوري التونسي للمحترفين ليصل إلى النقطة 20 بعدما فوزه على جاره النادي الإفريقي (2 ـ 1) في ديربي شهد الكثير من أحداث العنف على المدرجات.
الحكم العراقي أحمد كاظم اضطر إلى إيقاف اللعب لمدة 12 دقيقة وذلك في بداية الشوط الثاني نتيجة أحداث العنف والشغب في مدرجات النادي الإفريقي وإشعال الشماريخ مما اضطر عناصر الشرطة إلى تفريق المشجعين باستعمال القنابل الغازية.
وأمام ما يزيد على 30 ألف مشجع للنادي الإفريقي الفريق المستضيف، دخل الترجي التونسي المباراة بقوة ونجح البرازيلي يان ساس في مفاجأة الدفاع المتقدم للفريق الأحمر والأبيض وتسجيل هدف الترجي الأول بعد دقيقتين على ضربة بداية المباراة.
وأضاف مواطنه رودريغو رودريغيز الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 27.
وأوقف الحكم العراقي المباراة في 3 مناسبات، كان أطولها زمنيًا في الدقيقة 58 بسبب إشعال الشماريخ وإلقائها على الميدان لتصبح الرؤية منعدمة.
ودون الترجي التونسي احترازا في الدقيقة 80 من قبل قائده غيلان الشعلالي مطالبًا بإيقاف المباراة نهائيًا بسبب الأجواء على المدرجات، فضلا عن توقف اللعب لأكثر من 12 دقيقة.
واضطر الحكم أحمد كاظم مرة ثالثة إلى توقيف اللعب لمدة ناهزت 5 دقائق بعد مشاحنات بين الجماهير وعناصر الأمن التي اضطرت إلى إفراغ الملعب من الجماهير.
وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل النيجيري كينغسلاي إيدو هدف تقليص الفارق للإفريقي من ركلة جزاء، أعلن عنها الحكم بعد العودة لتقنية فيديو الحكم المساعد.
ومنح ذلك الهدف المتأخر جدًا أجنحة إضافية لكتيبة المدرب فوزي البنزرتي بعد أن تقدم لاعبوه، للعب كل الأوراق الهجومية لكن المحاولات التي أتيحت للنيجيري إيدو ولزهير الذوادي وعلي العمري اصطدمت بدفاع مكثف ومتماسك من الترجي حتى الدقيقة الأخيرة في المباراة التي استمرت طيلة 120 دقيقة بعد أن أضاف الحكم 30 دقيقة بالتمام والكمال بعد توقف اللعب مرات عدة.
وبفوزه في "ديربي" غلبت عليه الفوضى والعنف على المدرجات، رفع الترجي التونسي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الصراع على اللقب في حين تجمد رصيد النادي الإفريقي عند النقطة السابعة في أسفل الترتيب.
ويلعب الترجي التونسي المباراة المقبلة ضمن الجولة قبل الأخيرة أمام الاتحاد المنستيري، ملاحقه الوحيد على التتويج، على ملعب رادس وفي حال الفوز يتوج رسميًا باللقب.