الترجي يهزم الإفريقي في ديربي "فوضى المدرجات" ويقترب من لقب الدوري التونسي

وأمام ما يزيد على 30 ألف مشجع للنادي الإفريقي الفريق المستضيف، دخل الترجي التونسي المباراة بقوة ونجح البرازيلي يان ساس في مفاجأة الدفاع المتقدم للفريق الأحمر والأبيض وتسجيل هدف الترجي الأول بعد دقيقتين على ضربة بداية المباراة.

وأضاف مواطنه رودريغو رودريغيز الهدف الثاني للترجي في الدقيقة 27.

وأوقف الحكم العراقي المباراة في 3 مناسبات، كان أطولها زمنيًا في الدقيقة 58 بسبب إشعال الشماريخ وإلقائها على الميدان لتصبح الرؤية منعدمة.

ودون الترجي التونسي احترازا في الدقيقة 80 من قبل قائده غيلان الشعلالي مطالبًا بإيقاف المباراة نهائيًا بسبب الأجواء على المدرجات، فضلا عن توقف اللعب لأكثر من 12 دقيقة.

واضطر الحكم أحمد كاظم مرة ثالثة إلى توقيف اللعب لمدة ناهزت 5 دقائق بعد مشاحنات بين الجماهير وعناصر الأمن التي اضطرت إلى إفراغ الملعب من الجماهير.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع سجل النيجيري كينغسلاي إيدو هدف تقليص الفارق للإفريقي من ركلة جزاء، أعلن عنها الحكم بعد العودة لتقنية فيديو الحكم المساعد.