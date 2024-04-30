حدث بدوري الدرجة الثالثة الإسباني.. مدرب حراس ينقذ فريقه بعد أزمة غريبة

واضطر مدرب حراس نادي أرينتيرو، دييغو ريفاس، إلى ارتداء القفازات للمشاركة في المباراة، بعدما خسر حراس مرماه الثلاثة؛ بسبب الإصابة قبل مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا.

ووفقا لما ذكرته الصحف الإسبانية، فإن دييغو ريفاس، كان الحل الوحيد لإنقاذ الفريق، ليتفادى المشاركة بأحد الحراس الشباب الذين يفتقدون للخبرة في مثل هذه المباريات، وذلك بعد الإصابات التي ضربت الحارس تشيمو، وكذلك الحارس خايمي الذي كان معاقبا من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.