حدث بدوري الدرجة الثالثة الإسباني.. مدرب حراس ينقذ فريقه بعد أزمة غريبة
شهدت مباراة كرة قدم بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، إحدى أغرب القصص في عالم الساحرة المستديرة المليئة بالعجائب.
وحدث الموقف الغريب خلال المباراة التي جمعت فريقي أرينتيرو ومضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، بملعب ريازور، مساء الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ34 من دوري الدرجة الثالثة الإسباني.
واضطر مدرب حراس نادي أرينتيرو، دييغو ريفاس، إلى ارتداء القفازات للمشاركة في المباراة، بعدما خسر حراس مرماه الثلاثة؛ بسبب الإصابة قبل مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا.
ووفقا لما ذكرته الصحف الإسبانية، فإن دييغو ريفاس، كان الحل الوحيد لإنقاذ الفريق، ليتفادى المشاركة بأحد الحراس الشباب الذين يفتقدون للخبرة في مثل هذه المباريات، وذلك بعد الإصابات التي ضربت الحارس تشيمو، وكذلك الحارس خايمي الذي كان معاقبا من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
ولم يفقد "ريفاس" مستواه كثيراً؛ لأنه اعتزل لعب كرة القدم منذ 8 أشهر فقط، واحتفظ بقدراته البدنية، بفضل مشاركته في التدريبات مع حراس الفريق.
وعلى الرغم من تألق "ريفاس" طوال أحداث اللقاء، إلا أن ديبورتيفو لاكورونيا تمكن من التقدم بهدفين مقابل هدف واحد.
وفي الدقائق الأخيرة ومن ركنية تقدم ريفاس لمحاولة تسجيل التعادل لفريقه وبالفعل تمكن من الوصول للكرة وتسديدها لترتد من الدفاع نحو زميله بالفريق الذي أحرز التعادل القاتل.
وحافظ التعادل الثمين على آمال فريقه في الوصول للملحق المؤهل لدوري الدرجة الثانية، والتي يخوضها أصحاب المراكز: الثاني والثالث والرابع والخامس لحصد بطاقة الصعود، إذ يحتل المرتبة السابعة، ولا تفصله عن آخر المتأهلين سوى 7 نقاط.
ريفاس صاحب الـ36 عاما أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي بعد أن أنهى مسيرته مع فريق راسين فيرول ودخل مجال التدريب من بوابة فريق أريينتيرو.
الحارس الإسباني لعب لأكثر من فريق في بلاده أبرزها إلتشي وإيبار، وكان له تجربة وحيدة خارج إسبانيا مع فريق أوكلاند سيتي في عام 2016 وتوج برفقته بدوري أبطال أوقيانوسيا والدوري النيوزيلندي.
تعليق دييغو ريفاس
ووجه دييغو ريفاس رسالة إلى جماهير فريقه عقب المباراة، قائلا: "ملخص الرقصة الأخيرة، شكرًا جزيلاً لجميع عبارات الدعم والحب التي لا حصر لها، ما حدث يوم الأحد أكد لي قيمي في التعامل مع كرة القدم والحياة، كل ما عليك هو الصبر".