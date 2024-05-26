بوغاتشار يفوز بسباق إيطاليا للدراجات

وكان بوغاتشار، متسابق فريق الإمارات والذي يشارك في السباق لأول مرة، في صدارة الترتيب العام منذ فوزه بالمرحلة الثانية.

وفاز بخمس مراحل أخرى قبل أن ينهي المرحلة الأخيرة التي امتدت مسافة 125 كيلومترا التي فاز بها تيم ميرلييه.

وأنهى بوغاتشار السباق بفارق تسع دقائق و56 ثانية أمام الكولومبي دانييل مارتينيز متسابق (بورا-هانزجروهي)، بينما جاء جيرينت توماس متسابق (إنيوس جريناديرز) في المركز الثالث بفارق 28 ثانية عن مارتينيز.

وكان بوغاتشار قد فاز بسباق فرنسا 2020 و2021.