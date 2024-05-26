بوغاتشار يفوز بسباق إيطاليا للدراجات
فاز تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات، بسباق إيطاليا للدراجات بعدما حافظ على تقدمه في الترتيب العام في المرحلة 21 والأخيرة في روما، ليحسم اللقب بأكبر فارق منذ 1965.
وكان بوغاتشار، متسابق فريق الإمارات والذي يشارك في السباق لأول مرة، في صدارة الترتيب العام منذ فوزه بالمرحلة الثانية.
وفاز بخمس مراحل أخرى قبل أن ينهي المرحلة الأخيرة التي امتدت مسافة 125 كيلومترا التي فاز بها تيم ميرلييه.
وأنهى بوغاتشار السباق بفارق تسع دقائق و56 ثانية أمام الكولومبي دانييل مارتينيز متسابق (بورا-هانزجروهي)، بينما جاء جيرينت توماس متسابق (إنيوس جريناديرز) في المركز الثالث بفارق 28 ثانية عن مارتينيز.
وكان بوغاتشار قد فاز بسباق فرنسا 2020 و2021.
وهيمن بوغاتشار على المرحلة السابعة بفوزه بسباق ضد الساعة متفوقا على فيليبو جانا ليعزز صدارته للترتيب العام لما يتجاوز دقيقتين ونصف وأعقب ذلك بالفوز بالمرحلة التالية.
وثأر جانا في سباق ضد الساعة التالي لكن بوغاتشار عزز صدارته للترتيب العام بعدما حل ثانيا، وبدا أن فوزه باللقب بات محسوما في المرحلة 15 التي فاز بها ليوسع الفارق الذي يفصله عن توماس.
وفاز بوغاتشار بالمرحلة التالية وكان حاسما في المرحلة قبل الأخيرة عندما فاز بمرحلة للمرة السادسة في إيطاليا ليحكم قبضته على الصدارة.