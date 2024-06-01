بنزيما يواصل استفزازه جماهير الاتحاد السعودي (صور)

واصل الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، استفزازه لجماهير ناديه، خاصة بعد ظهوره الأخير من خلال صور تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر بنزيما رفقة صانعة المحتوى الجزائرية- الفرنسية سميرة بن يونس، وهما يرتديان قبعة نادي مولودية الجزائر، ويشير النجم الفرنسي بعلامة النصر، وهو ما اعتبره جمهور الاتحاد استفزازا لهم، خاصة في ظل ما يتردد عن قرب رحيل النجم الفرنسي عن "العميد" في الموسم المقبل.