بنزيما يواصل استفزازه جماهير الاتحاد السعودي (صور)
واصل الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، استفزازه لجماهير ناديه، خاصة بعد ظهوره الأخير من خلال صور تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وظهر بنزيما رفقة صانعة المحتوى الجزائرية- الفرنسية سميرة بن يونس، وهما يرتديان قبعة نادي مولودية الجزائر، ويشير النجم الفرنسي بعلامة النصر، وهو ما اعتبره جمهور الاتحاد استفزازا لهم، خاصة في ظل ما يتردد عن قرب رحيل النجم الفرنسي عن "العميد" في الموسم المقبل.
وبدا أن بنزيما يحتفل مع صانعة المحتوى المعروفة بتتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، والأولى منذ عام 2010.
ويأتي غضب جمهور الاتحاد في ظل ما عاناه الفريق هذا الموسم من تراجع في المستوى، والخروج من المنافسة على كل البطولات التي شارك فيها.
ولم يشارك بنزيما في المباريات الست الأخيرة لناديه الاتحاد ضمن الدوري السعودي؛ بسبب معاناته من إصابة عضلية، قبل أن تذكر تقارير عدة رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق لعدم تنفيذه العديد من الوعود.
وخاض الفرنسي 29 لقاء مع الاتحاد ضمن جميع البطولات خلال الموسم الجاري، أحرز فيها 13 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة، ولكنه فشل في الفوز بأي لقب مع "النمور".