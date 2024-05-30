رئيس فنربخشه يكشف حقيقة مفاوضاته مع كريم بنزيما
نفى علي كوتش، رئيس فنربخشه التركي، التقارير التي تحدثت عن دخول ناديه في مفاوضات مع الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، لضمه الموسم المقبل.
بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا، انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ريال مدريد، ولكنه لم يظهر بالمستوى المأمول منه، وسط العديد من المشاكل مع الأجهزة الفنية ومجلس الإدارة.
وذكرت تقارير أخيرة أن المهاجم الفرنسي عقد اجتماعًا شخصيًّا مع رئيس نادي فنربخشه التركي، الأسبوع الماضي، في جزيرة ساموس اليونانية، لبدء المفاوضات من أجل ضمه.
ولكن علي كوتش خرج عن صمته مؤكدًا أن هذا الأمر لم يحدث، قائلًا في تصريحات نقلتها الصحف التركي: "أخبار بنزيما غير صحيحة على الإطلاق، كلها كذب".
ومرَّ بنزيما بموسم غير جيد مع نادي الاتحاد، بعدما غاب أكثر من مرة بسبب الإصابات التي عانى منها على مدار الموسم.
وأشارت عدة تقارير مؤخرًا عن احتمالية رحيله عن "العميد" في الموسم المقبل، لكن ربما الأقرب هو بيعه لأحد الأندية داخل دوري روشن السعودي.
ولعب بنزيما 29 مباراة مع الاتحاد في كل البطولات، سجل خلالها 13 هدفًا، وصنع 8 أهداف.
ويمتد عقد المهاجم الفرنسي المخضرم مع الاتحاد حتى يونيو 2026.