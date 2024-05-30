رئيس فنربخشه يكشف حقيقة مفاوضاته مع كريم بنزيما

نفى علي كوتش، رئيس فنربخشه التركي، التقارير التي تحدثت عن دخول ناديه في مفاوضات مع الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، لضمه الموسم المقبل.

بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا، انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من ريال مدريد، ولكنه لم يظهر بالمستوى المأمول منه، وسط العديد من المشاكل مع الأجهزة الفنية ومجلس الإدارة.

وذكرت تقارير أخيرة أن المهاجم الفرنسي عقد اجتماعًا شخصيًّا مع رئيس نادي فنربخشه التركي، الأسبوع الماضي، في جزيرة ساموس اليونانية، لبدء المفاوضات من أجل ضمه.