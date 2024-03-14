الدوري الإسباني يشهد قمة أتلتيكو وبرشلونة بعد التألق في "أبطال أوروبا"

وبينما نجح برشلونة في إقصاء نابولي بطل الدوري الإيطالي، يوم الثلاثاء، عوّض أتلتيكو الشجاع تأخره 2-صفر في مجموع المباراتين ليقصي إنتر ميلان المحلق في صدارة دوري إيطاليا، بركلات الترجيح في اليوم التالي.

ومع دخول الموسم لمراحله الأخيرة، فإن التأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال كان يحمل أهمية خاصة لدييغو سيميوني مدرب أتلتيكو، الذي شهد تراجع فريقه في صراع لقب الدوري الإسباني، خلال الأسابيع الماضية.

وخرج أتلتيكو من الدور قبل النهائي في كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بيلباو، وخسر 2-صفر أمام قادش المهدد بالهبوط، يوم السبت الماضي، ويحتل المركز الرابع برصيد 55 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، لكن سيميوني يأمل أن يعود للمسار الصحيح.