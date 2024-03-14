الدوري الإسباني يشهد قمة أتلتيكو وبرشلونة بعد التألق في "أبطال أوروبا"
تتجه أنظار أتلتيكو مدريد وبرشلونة من جديد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الأسبوع القادم، بمواجهة مرتقبة تجمعهما يوم الأحد، بعد نشوة التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.
وبينما نجح برشلونة في إقصاء نابولي بطل الدوري الإيطالي، يوم الثلاثاء، عوّض أتلتيكو الشجاع تأخره 2-صفر في مجموع المباراتين ليقصي إنتر ميلان المحلق في صدارة دوري إيطاليا، بركلات الترجيح في اليوم التالي.
ومع دخول الموسم لمراحله الأخيرة، فإن التأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال كان يحمل أهمية خاصة لدييغو سيميوني مدرب أتلتيكو، الذي شهد تراجع فريقه في صراع لقب الدوري الإسباني، خلال الأسابيع الماضية.
وخرج أتلتيكو من الدور قبل النهائي في كأس ملك إسبانيا أمام أتليتك بيلباو، وخسر 2-صفر أمام قادش المهدد بالهبوط، يوم السبت الماضي، ويحتل المركز الرابع برصيد 55 نقطة، متأخرا بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، لكن سيميوني يأمل أن يعود للمسار الصحيح.
وقال سيميوني: "أتينا من مباراة سيئة أمام بيلباو في قبل النهائي، ومباراة لم نقدم فيها الأداء المطلوب ضد قادش.. بصراحة كنت أحاول أن أنقل أنه ليس الوقت المناسب للطلب بل للعطاء. كان علي أن أقول للاعبين: دعونا نبذل قصارى جهدنا".
وأضاف: "المباراة في قادش انتهت وبدا أنه ليس لدينا أي فرصة أمام إنتر، قلت إنه أفضل شيء يمكن أن يحدث لنا. إنه الوقت الذي يمكن فيه للفريق أن يكون له رد فعل.. وقد كان، لقد قدموا أقصى ما لديهم، ولعبوا مباراة عظيمة، لدينا لاعبون عظماء".
وفاز برشلونة في مباراة الدور الأول 1-صفر على ملعبه، حين سجل جواو فيليكس، المعار من أتلتيكو، هدف اللقاء الوحيد؛ ما صدم فريق العاصمة الإسبانية الذي أنفق 126 مليون يورو (137.73 مليون دولار) وهو مبلغ قياسي في تاريخ النادي للتعاقد معه في عام 2019.
* سلسلة لا هزيمة
يواجه أتلتيكو مهمة تبدو صعبة أمام برشلونة الذي لم يتعرض لأي هزيمة خلال سبع مباريات متتالية في الدوري.
ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري برصيد 61 نقطة، وبفارق ست نقاط أمام أتلتيكو، لكن تشابي هرنانديز مدرب برشلونة، والذي يرحل عن منصبه في نهاية الموسم، قال إن فريقه تطور مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد تتويجه بلقب الدوري.
وقال تشابي: "نقدم أداء أفضل من العام الماضي، رغم النتائج. نحن في مرحلة البناء وسيظل برشلونة قيد الإنشاء".
وستتاح الفرصة أمام ريال مدريد (69 نقطة)، الذي لم يتلقَّ أي هزيمة خلال 22 مباراة متتالية، لتوسيع فارق النقاط السبع الذي يتفوق به في الصدارة على جيرونا صاحب المركز الثاني، عندما يحل ضيفا على أوساسونا، وذلك قبل أكثر من ساعتين بقليل من مباراة جيرونا أمام مضيفه خيتافي.
ولم يتلقّ ريال مدريد، الذي تفوّق على رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني ليكون واحدا من ثلاثة فرق إسبانية تأهلت لدور الثمانية في دوري الأبطال، أي هزيمة أمام أوساسونا خلال آخر 20 مباراة بينهما في كل المسابقات.
لكن لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بلينغهام يواصل الغياب عن ريال مدريد؛ بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء إثر الاحتجاج على الحكم، وذلك عقب التعادل 2-2 مع بلنسية.
كذلك تراجع جيرونا بعد أن تصدر الدوري في وقت سابق، وتلقى ثلاث هزائم خلال آخر خمس مباريات، لكنه لا يزال يمتلك فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ويحل جيرونا ضيفا على خيتافي الذي اهتزت شباكه في آخر سبع مباريات، وواجه صدمة قوية بغياب بورخا مايورال، صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 15 هدفا، عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة.