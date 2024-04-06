الأهلي يكرر فوزه على سيمبا ليتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وكان الأهلي قد فاز بلقاء الذهاب 1-صفر.

تقدم الأهلي في الدقيقة 48 عن طريق عمرو السولية بعد كرة عرضية من رضا سليم من جهة اليسار وصلت إلى أنتوني موديست المتمركز منتصف منطقة الجزاء ليلعب الكرة بشكل رائع إلى السولية القادم من الخلف فسدد كرة بباطن القدم اليمنى إلى داخل الشباك.

وأحرز الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق البديل محمود كهربا من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إثر عرقلة تعرض لها حسين الشحات.