أول رد من إمام عاشور على إهانته رموز الأهلي

إمام عاشور كان تم إيقافه عندما كان لاعبًا في الزمالك 12 مباراة؛ بسبب فيديو له وهو يردد مع بعض الناشئين هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك.

وفي تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الجمعة، تحدث إمام عاشور عن تلك الهتافات وغضب جمهور الأهلي منه.

وبسؤاله عن هتاف جمهور الأهلي "صالح سليم مش ناسيينه إمام عاشور مش عايزينه”، رد قائلا: "جمهور الأهلي يحبني والآن بينادوا علي ابن النادي".

وأضاف لاعب نادي الزمالك السابق: "النادي الأهلي شرف لأي لاعب.. أول ما وصلتني رسالة من أمير توفيق لم أفكر 1%".