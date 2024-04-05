أول رد من إمام عاشور على إهانته رموز الأهلي
ردّ إمام عاشور للمرة الأولى على الإهانات التي وجهها لرموز النادي الأهلي المصري، عندما كان لاعبًا في صفوف الزمالك، وتسبب بعداوات مع جماهير الفريق الأحمر آنذاك.
إمام عاشور كان تم إيقافه عندما كان لاعبًا في الزمالك 12 مباراة؛ بسبب فيديو له وهو يردد مع بعض الناشئين هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك.
وفي تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الجمعة، تحدث إمام عاشور عن تلك الهتافات وغضب جمهور الأهلي منه.
وبسؤاله عن هتاف جمهور الأهلي "صالح سليم مش ناسيينه إمام عاشور مش عايزينه”، رد قائلا: "جمهور الأهلي يحبني والآن بينادوا علي ابن النادي".
وأضاف لاعب نادي الزمالك السابق: "النادي الأهلي شرف لأي لاعب.. أول ما وصلتني رسالة من أمير توفيق لم أفكر 1%".
الزمالك لم يرد على اتصالاتي
وفي السياق نفسه، فجّر إمام عاشور مفاجأة بأنه حاول الانضمام للزمالك قبل توقيع عقوده مع الأهلي.
وقال عاشور: "تحدثت مع مسؤولي الزمالك عندما كنت في الدنمارك؛ من أجل العودة ولكنهم تجاهلوا اتصالاتي".
وأضاف: "عندما حاولوا التحدث معي مجددا كنت أتممت اتفاقي مع الأهلي، والآن لا أفكر في شيء سوى النجاح مع الأهلي واللي اشتراني أشتريه".
وانضم إمام عاشور لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من ميتيلاند الدنماركي، الذي تعاقد معه في يناير 2023 من صفوف الزمالك.