بعد أزمته مع حسام حسن.. آينتراخت يحدد موعد عملية عمر مرموش

وقال النادي الألماني في بيان، اليوم الإثنين، إن "عمر مرموش سيخضع لعملية جراحية في يده اليسرى غدا الثلاثاء".

وأضاف البيان: "يعاني مرموش، الذي انتقل من فولفسبورغ إلى آينتراخت فرانكفورت في بداية الموسم الماضي، من مشاكل في يده منذ بعض الوقت؛ مما يجعل الجراحة أمرًا لا مفر منه".

وتمنى النادي لمرموش جراحة ناجحة وتعافيًا سريعًا.