بعد أزمته مع حسام حسن.. آينتراخت يحدد موعد عملية عمر مرموش
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت عن موعد العملية المقرر إجراؤها للدولي المصري عمر مرموش، نجم الفريق الألماني، في يده.
وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قد كشف الأسبوع الماضي عن احتمالية غياب مرموش عن قائمة منتخب مصر بسبب عملية جراحية في اليد.
وطلب الجهاز الفني لمنتخب مصر من مرموش الاستجابة لهم وتأجيل العملية الجراحية، لكن فرانكفورت شدد على ضرورة إجرائها.
وأججت تصريحات الجهاز الفني للفراعنة مزاعم وجود أزمة بين حسام حسن والمحترفين، بسبب رغبتهم في عدم قيادته لمنتخب مصر.
وقال النادي الألماني في بيان، اليوم الإثنين، إن "عمر مرموش سيخضع لعملية جراحية في يده اليسرى غدا الثلاثاء".
وأضاف البيان: "يعاني مرموش، الذي انتقل من فولفسبورغ إلى آينتراخت فرانكفورت في بداية الموسم الماضي، من مشاكل في يده منذ بعض الوقت؛ مما يجعل الجراحة أمرًا لا مفر منه".
وتمنى النادي لمرموش جراحة ناجحة وتعافيًا سريعًا.
وأنهى فرانكفورت الموسم في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.
وأنهى مرموش الموسم مع فرانكفورت مشاركا في 41 مباراة وخلالها سجل 17 هدفا وصنع 6 آخرين.
فيما يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو في شهر يونيو المقبل بتصفيات كأس العالم 2026.
ويحتل منتخب مصر صدارة مجموعته بالتصفيات برصيد 6 نقاط محققا العلامة الكاملة حتى الآن.