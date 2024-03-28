تحسبًا لرحيل صلاح.. ليفربول يستعد للتعاقد مع عمر مرموش
يستعد نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليكون بدلا لمواطنه محمد صلاح نجم الريدز.
ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه، إن ليفربول "يستعد للحياة بدون محمد صلاح" من خلال استهداف لاعب يميل إلى أن يكون ناجحًا مثل الساحر المصري، خاصة وأنه يمكن لنجم الريدز أن يتبع يورغن كلوب خارج أنفيلد هذا الصيف.
وكان مستقبل صلاح في أنفيلد محل شك كبير في الصيف الماضي، عندما كان تلقى عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي.
وينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يكرر نادي الاتحاد السعودي عرضه مرة أخرى، ما يجعل عزم فريق ميرسيسايد على الاحتفاظ به على المحك.
وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن ليفربول وضع نصب عينيه ضم عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، بعد إعجاب المسؤولين في الريدز بقدرات مواطن محمد صلاح.
وتزعُم الصحيفة أن قدرة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في تسجيل الأهداف وقدرته أيضًا على مواجهة اللاعبين قد أثارت إعجاب عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.
واختتمت: "ليفربول رصد 51 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مرموش".
وتألق مرموش هذا الموسم، حيث سجل 15 هدفًا وقدم ستة تمريرات حاسمة في جميع المباريات الـ 33 بجميع المسابقات.
ومن المقرر أن ينتهي عقده في "دويتشه بنك بارك" في صيف عام 2027، وقد ألمح وكيل أعماله مايكل ريشكي مؤخرًا إلى أنه قد ينتقل قريبًا إلى ملاعب جديدة.
وقال مايكل ريشكي لقناة On E التلفزيونية المصرية: "لدينا خطط جيدة لمرموش.. لقد قدم عروضًا رائعة مؤخرًا وينتظره مستقبل مشرق، ولا نستبعد تلقي العروض من جميع أنحاء العالم".
وأضاف: "مرموش محبوب للغاية داخل آينتراخت فرانكفورت؛ لذلك لا نتوقع العروض من داخل ألمانيا فحسب، بل من جميع أنحاء أوروبا".
وتابع: "هذا ليس أمرا غريبا، وعلينا جميعا أن نتوقع ذلك؛ لأن أداءه ومستواه واسمه أصبح مثل العملة الذهبية.. لديه أسلوب مميز تمامًا، وعيناه حادتان، ولا أستطيع مقارنته بأي شخص آخر.. إنه لاعب رائع ومميز".