تحسبًا لرحيل صلاح.. ليفربول يستعد للتعاقد مع عمر مرموش

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرًا قالت فيه، إن ليفربول "يستعد للحياة بدون محمد صلاح" من خلال استهداف لاعب يميل إلى أن يكون ناجحًا مثل الساحر المصري، خاصة وأنه يمكن لنجم الريدز أن يتبع يورغن كلوب خارج أنفيلد هذا الصيف.

وكان مستقبل صلاح في أنفيلد محل شك كبير في الصيف الماضي، عندما كان تلقى عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد السعودي.

وينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في الصيف المقبل، ومن المتوقع أن يكرر نادي الاتحاد السعودي عرضه مرة أخرى، ما يجعل عزم فريق ميرسيسايد على الاحتفاظ به على المحك.

وقالت الصحيفة الإنجليزية، إن ليفربول وضع نصب عينيه ضم عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، بعد إعجاب المسؤولين في الريدز بقدرات مواطن محمد صلاح.

وتزعُم الصحيفة أن قدرة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في تسجيل الأهداف وقدرته أيضًا على مواجهة اللاعبين قد أثارت إعجاب عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

واختتمت: "ليفربول رصد 51 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مرموش".