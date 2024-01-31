صراع بين توتنهام ونيوكاسل على ضم عمر مرموش

ويرتبط عمر مرموش بعقد مع آينتراخت فرانكفورت الألماني حتى يونيو 2027.

ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن توتنهام ونيوكاسل يونايتد يراقبان المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "آينتراخت يقدّر قيمة مرموش بحوالي 30 مليون يورو، ومن المتوقع حسمها مع نهاية الموسم".

وانضم مرموش إلى آينتراخت في صفقة انتقال مجانية من فولفسبورغ الصيف الماضي.

وفي الموسم الحالي شارك مرموش في 25 مباراة بقميص فرانكفورت، وتمكن من تسجيل 12 هدفًا، وصنع 3.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة.