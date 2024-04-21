نجم ليفربول يريد الانتقال إلى برشلونة

وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، إن "الجناح الكولومبي لويس دياز يعد هدفًا مرغوبًا لبرشلونة، إذ أبدى اللاعب بدوره رغبة في الانضمام للنادي الكتالوني".

ورغم ذلك، أوضحت الصحيفة: "من المتوقع أن يواجه برشلونة صعوبة في التعاقد مع دياز، إذ يُصرّ ليفربول على الحصول على مبلغ كبير مقابل التخلي عن خدماته".

وأشار التقرير: "يخطط برشلونة لتدعيم صفوفه بشكل محدود بسبب قلة الموارد المالية، ويُعدّ لويس دياز أحد اللاعبين المفضلين لدى تشافي هيرنانديز، ويعتبره أحد أفضل اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات الحالي".

وانتقل دياز إلى صفوف ليفربول، مطلع عام 2022، قادمًا من صفوف فريق بورتو البرتغالي.