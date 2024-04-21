نجم ليفربول يريد الانتقال إلى برشلونة
كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي برشلونة لضم الكولومبي لويس دياز، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي ربطته عدة تقارير بإمكانية الرحيل عن "الريدز" في الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت تقارير سابقة أن سعي ليفربول لتجديد عقد أبرز نجومه، مثل الدولي المصري محمد صلاح، سيفتح الباب أمام رحيل لويس دياز، البالغ من العمر 27 عامًا، خاصة مع امتلاك النادي الإنجليزي وفرة في الخيارات الهجومية؛ ما يجعله قادرًا على التخلي عن اللاعب الكولومبي.
ليفربول يقدّر قيمة النجم الكولومبي بـ75 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقارير صحفية سابقة.
وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، إن "الجناح الكولومبي لويس دياز يعد هدفًا مرغوبًا لبرشلونة، إذ أبدى اللاعب بدوره رغبة في الانضمام للنادي الكتالوني".
ورغم ذلك، أوضحت الصحيفة: "من المتوقع أن يواجه برشلونة صعوبة في التعاقد مع دياز، إذ يُصرّ ليفربول على الحصول على مبلغ كبير مقابل التخلي عن خدماته".
وأشار التقرير: "يخطط برشلونة لتدعيم صفوفه بشكل محدود بسبب قلة الموارد المالية، ويُعدّ لويس دياز أحد اللاعبين المفضلين لدى تشافي هيرنانديز، ويعتبره أحد أفضل اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات الحالي".
وانتقل دياز إلى صفوف ليفربول، مطلع عام 2022، قادمًا من صفوف فريق بورتو البرتغالي.
ويحل فريق برشلونة ضيفًا على ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني.
وكانت مباراة الذهاب حُسمت بفوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين مقابل هدف.
ويدخل برشلونة المباراة بعد توديعه مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، إذ تعرض للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف.
برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني، خلف المتصدر ريال مدريد بفارق ثماني نقاط.