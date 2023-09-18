بعد تألق خوسيلو.. هل وجد أنشيلوتي حلًّا لأزمة ريال مدريد الهجومية؟

بدا أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، وجد حلًّا لأزمة فريقه الهجومية، بعد تألق خوسيلو، مهاجم فريقه القادم هذا الصيف من إسبانيول.

وسجل خوسيلو هدف فوز ريال مدريد 2-1 على ريال سوسيداد، مساء الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وبات هذا الهدف هو الثاني لخوسيلو، الذي ضمه ريال مدريد من إسبانيول على سبيل الإعارة في ميركاتو الانتقالات الصيفية المنقضي، وصام عن التهديف في أول 3 مباريات قبل أن ينفجر مؤخرًا.