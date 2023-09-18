بعد تألق خوسيلو.. هل وجد أنشيلوتي حلًّا لأزمة ريال مدريد الهجومية؟

بعد تألق خوسيلو.. هل وجد أنشيلوتي حلًّا لأزمة ريال مدريد الهجومية؟
بدا أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، وجد حلًّا لأزمة فريقه الهجومية، بعد تألق خوسيلو، مهاجم فريقه القادم هذا الصيف من إسبانيول.
وسجل خوسيلو هدف فوز ريال مدريد 2-1 على ريال سوسيداد، مساء الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وبات هذا الهدف هو الثاني لخوسيلو، الذي ضمه ريال مدريد من إسبانيول على سبيل الإعارة في ميركاتو الانتقالات الصيفية المنقضي، وصام عن التهديف في أول 3 مباريات قبل أن ينفجر مؤخرًا.
وقالت شبكة "Relevo"، في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن "خوسيلو لعب مرة أخرى دورًا مهمًّا في فوز ريال مدريد، ومساهمته مع الفريق تشبه مساهمة كريم بنزيما، نجم الفريق السابق، أكثر من مساهمة ماريانو".
وأضاف التقرير: "منذ إصابة فينيسيوس جونيور أصبح دور خوسيلو مختلفًا، ففي مواجهة سيلتا فيغو دخل كبديل وقام بصناعة هدف لجود بيلينغهام، وضد خيتافي سجل هدف التعادل وفي مباراة الأمس سجل هدف الفوز".
وتابع: "في أول خمس مباريات لخوسيلو مع ريال مدريد هذا الموسم، عادل بالفعل أرقام ماريانو في مواسمه الثلاثة الأخيرة مع ريال مدريد هدفين وتمريرة حاسمة واحدة، بالإضافة إلى دوره داخل الملعب فإن خوسيلو محبوب جدًّا أيضًا داخل غرفة تبديل الملابس، اللاعب يحقق حلمه بالنجاح في ريال مدريد".
تصريحات أنشيلوتي
وجاء هذا التقرير متوافقًا مع إشادة أنشيلوتي باللاعب، حيث قال عقب مباراة الأمس، في المؤتمر الصحفي: "خوسيلو لاعب مهم في مركزه لأننا لم نمتلك أي لاعب بهذه الخصائص، وفي السنوات الماضية لم يكن لدينا لاعب مثله، هو ضمانة هجومية للفريق، لأنه يلعب بصورة جيدة للغاية حين يكون ظهره للمرمى".
ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة جمعها من 5 مباريات وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
ويأمل النادي الملكي في مواصلة انتصاراته بالليغا خلال المباراة المقبلة أمام أتلتيكو مدريد في الديربي من أجل إعادة لقب الدوري إلى خزائنه.