ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسيداد

قلب ريال مدريد تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على ضيفه ريال سوسيداد، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكان ريال سوسيداد البادئ بالتسجيل بتوقيع اندير بارينتشيا في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة صدها كيبا أريزابالاغا.