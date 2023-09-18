ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسيداد
قلب ريال مدريد تأخره 0/1 إلى فوز 2/1 على ضيفه ريال سوسيداد، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.
وكان ريال سوسيداد البادئ بالتسجيل بتوقيع اندير بارينتشيا في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة صدها كيبا أريزابالاغا.
وتعادل فيدي فالفيردي لريال مدريد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من فران غارسيا.
وأضاف خوسيلو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 61، من ضربة رأسية، مستغلا كرة عرضية متقنة من فران غارسيا.
وفي آخر 10 مباريات بين ريال مدريد وريال سوسيداد في مختلف المسابقات، فاز ريال مدريد 6 مرات، وفاز سوسيداد مرتين، وتعادلا مرتين.
وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة وحصد 15 نقطة من أول 5 جولات، ويتصدر الميرنغي جدول ترتيب الليغا ويتقدم بنقطتين على برشلونة، حامل لقب الموسم الماضي.
ويستضيف ريال مدريد منافسه يونيون برلين يوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ثم يلاقي أتلتيكو مدريد في الليغا يوم الأحد 24 سبتمبر.
وفي أول 5 جولات من الليغا، تغلب ريال مدريد على أتلتيك بلباو وألميريا وسيلتا فيغو وخيتافي وريال سوسيداد.