مشادة بين بيبو ولاعب الأهلي

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن بيبو كان يتحدث مع عبدالقادر حول أمور فنية، ولكن الأخير لم يتقبل حديثه.

وتابع أن عبدالقادر طلب من بيبو عدم الحديث معه حول الفنيات والاكتفاء بدوره كمدير كرة.

وأضاف أن خالد بيبو لم يتقبل طريقه أحمد عبدالقادر وحدثت مشادة كلامية بينهما وتدخل اللاعبون لتهدئة الأمور بينهما.

وأتم المصدر بأن خالد بيبو ينوي فرض عقوبة على اللاعب قدرها 30 ألف جنيه للسلوك السيئ وفقا للائحة، مع إبلاغ محمود الخطيب رئيس النادي بما حدث.