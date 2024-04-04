مشادة بين بيبو ولاعب الأهلي
وقعت مشادة حدثت بين خالد بيبو مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، ولاعبه أحمد عبدالقادر، لتظهر أزمة جديدة للمهاجم الشاب.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن بيبو كان يتحدث مع عبدالقادر حول أمور فنية، ولكن الأخير لم يتقبل حديثه.
وتابع أن عبدالقادر طلب من بيبو عدم الحديث معه حول الفنيات والاكتفاء بدوره كمدير كرة.
وأضاف أن خالد بيبو لم يتقبل طريقه أحمد عبدالقادر وحدثت مشادة كلامية بينهما وتدخل اللاعبون لتهدئة الأمور بينهما.
وأتم المصدر بأن خالد بيبو ينوي فرض عقوبة على اللاعب قدرها 30 ألف جنيه للسلوك السيئ وفقا للائحة، مع إبلاغ محمود الخطيب رئيس النادي بما حدث.
وتم استبعاد عبدالقادر من مونديال الأندية الذي أقيم في ديسمبر الماضي، ولكن اللاعب عاد لحسابات مارسيل كولر الفنية، ودخل في قائمة مباريات، لكنه لم يشارك في أي مباراة منذ عودته للقائمة.
وأشارت تقارير إلى أن المدير الفني كولر، كان ينوي منح عبدالقادر فرصة المشاركة التدريجية في مباريات فريقه بمسابقة الدوري، ولكن قبيل المشادة مع مدير الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.