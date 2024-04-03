لاعب الأهلي المصري يتخذ قرارا بالرحيل بسبب كولر

ذكرت تقارير إخبارية مصرية وتونسية أن المهاجم التونسي للنادي الأهلي المصري محمد الضاوي الملقب بـ "كريستو" سيرحل عن النادي نهاية الموسم الحالي.

وانضم كريستو (20 عاما) إلى الأهلي في يناير 2023 قادما من النجم الساحلي، بعقد يمتد حتى يونيو 2027، مقابل 1.25 مليون دولار، لكن الجناح الهجومي لم ينجح في فرض نفسه في تشكيلة المدرب السويسري مارسيل كولر الذي أبقاه لاعبا بديلا في أفضل الحالات.

ومنذ انضمامه لفريق القلعة الحمراء، شارك محمد الضاوي كريستو في 13 مباراة، من بينها فقط مباراتان كان فيهما أساسيا، قبل أن يستغني عنه كولر منذ أن شارك لمدة 23 دقيقة في مبارة نصف نهائي كأس مصر بين الأهلي وإنبي، عندما حل بديلا لزميله بيرسي تاو وذلك في 23 أكتوبر الماضي.

وبحسب مصادر قريبة من كريستو، ينتظر أن يغادر لاعب منتخب تونس لأقل من 20 عاما الأهلي نهائيا، حيث تُجرى المفاوضات لفسخ العقد، فيما لا تزال وجهته المقبلة غامضة.

ولد محمد كريستو في مدينة قابس (جنوب شرق تونس) في 14 مايو 2003، وبدأ مسيرته الكروية مع أحد الأندية المغمورة في محافظة قابس، قبل أن ينتقل للنجم الساحلي في 2018 ليصعد إلى الفريق الأول في 2020 حتى انضمامه للنادي الأهلي العام الماضي.