كريستيانو رونالدو يعادل رقمًا تاريخيًا لليونيل ميسي
عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي رقمًا تاريخيًا لمنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي.
وسجل رونالدو هدفين في فوز النصر على الخليج 3/1 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الأربعاء.
وأصبح رونالدو أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف منذ بداية القرن الـ21 دون احتساب ضربات الجزاء، برصيد 723 هدفًا بالتساوي مع ليونيل ميسي.
ومنذ انضمامه إلى النصر السعودي، في يناير 2023، سجل رونالدو 52 هدفًا في 58 مباراة.
وسيكون رونالدو أمام فرصة نيل أول لقب محلي مع النصر، حيث سيلعب العالمي مع الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقاد رونالدو النصر للتتويج بالبطولة العربية، الصيف الماضي، ويبدو التتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الحالي صعبًا جدًا في ظل تأخر النصر بتسع نقاط عن الهلال المتصدر مع تبقي 6 مباريات للهلال، و 5 مباريات للنصر.
ورغم ذلك يتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفًا بفارق 7 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.
وبعد مواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيلقي الفريقان مجددًا في الجولة الـ32 من الدوري السعودي، يوم الجمعة 17 مايو.
وسجل رونالدو هدفين ليقود النصر للفوز 2/1 على الهلال في نهائي البطولة العربية الصيف الماضي.
لكن بعد ذلك فاز الهلال 3/0 في الدوري السعودي و2/1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.