كريستيانو رونالدو يعادل رقمًا تاريخيًا لليونيل ميسي

وقاد رونالدو النصر للتتويج بالبطولة العربية، الصيف الماضي، ويبدو التتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الحالي صعبًا جدًا في ظل تأخر النصر بتسع نقاط عن الهلال المتصدر مع تبقي 6 مباريات للهلال، و 5 مباريات للنصر.

ورغم ذلك يتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفًا بفارق 7 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال.

وبعد مواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيلقي الفريقان مجددًا في الجولة الـ32 من الدوري السعودي، يوم الجمعة 17 مايو.

وسجل رونالدو هدفين ليقود النصر للفوز 2/1 على الهلال في نهائي البطولة العربية الصيف الماضي.

لكن بعد ذلك فاز الهلال 3/0 في الدوري السعودي و2/1 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.