الانتقام يطرق أبواب كريستيانو رونالدو

عودة قوية لرونالدو

افتتح رونالدو التهديف في مواجهة الخليج بهدف أكثر من رائع ودون رؤيا واضحة للمرمى اعتمد فيه النجم البرتغالي على حواسه التهديفية لينتزع أهات كل من في الملعب اعجابًا بتسديدته.

لاحقًا حصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 37 وبدلًا من تسديدها كعاداته قرر رونالدو أن يمارس دوره كقائد حقيقي داخل الملعب، ومنح الكرة للسنغالي ساديو ماني الذي لا يمر بأفضل فتراته رفقة العالمي ليتم إحراز الهدف الثاني.

لاحقًا أضاف رونالدو الهدف الثالث وقضى على أي أمل للخليج من أجل العودة في المباراة ليصنع لنفسه موعدًا في النهائي أمام خصمه اللدود علي البليهي!