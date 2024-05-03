اليابان تتوج بكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما على حساب أوزبكستان

وضمنت اليابان وأوزبكستان بالإضافة إلى العراق، الذي احتل المركز الثالث، المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس.

وسيخوض منتخب إندونيسيا صاحب المركز الرابع الملحق العالمي مع غينيا رابعة بطولة أفريقيا التي أقيمت العام الماضي لتحديد المتأهل منهما إلى أولمبياد باريس.

وتبدأ منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية يوم 24 يوليو تموز على أن يُقام النهائي على ملعب بارك دي برينس في التاسع من أغسطس آب.