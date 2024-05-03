فرحة لاعبو اليابان بضمان الفوز على أوزبكستان
فرحة لاعبو اليابان بضمان الفوز على أوزبكستانرويترز

اليابان تتوج بكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما على حساب أوزبكستان

سجل فوكي يامادا هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود اليابان للفوز 1-صفر على أوزبكستان ليتوج بطلا لكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما المقامة بقطر اليوم الجمعة.

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جاء الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة حين أطلق يامادا تسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء ليحسم اللقب لليابان.

وصمد لاعبو اليابان أمام المحاولات المتأخرة لأوزبكستان لإدراك التعادل.

وضمنت اليابان وأوزبكستان بالإضافة إلى العراق، الذي احتل المركز الثالث، المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس.

وسيخوض منتخب إندونيسيا صاحب المركز الرابع الملحق العالمي مع غينيا رابعة بطولة أفريقيا التي أقيمت العام الماضي لتحديد المتأهل منهما إلى أولمبياد باريس.

وتبدأ منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية يوم 24 يوليو تموز على أن يُقام النهائي على ملعب بارك دي برينس في التاسع من أغسطس آب.

اليابان
أوزبكستان
كأس آسيا

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