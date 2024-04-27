العراق يهزم فيتنام ويعبر لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

بلغ المنتخب العراق لأقل من 23 عاما، الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا (تحت 23 عاما) ⁦ بفوزه على نظيره الفيتنامي بهدف دون رد في مباراة الدور ربع النهائي التي جرت الجمعة على استاد الجنوب بالوكرة في قطر.

وسجل هدف المباراة الوحيد علي جاسم من علامة الجزاء في الدقيقة 64 ليمنح منتخب العراق التأهل للمربع الذهبي.

وتحتضن قطر نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، والتي تشهد مشاركة 16 منتخبا ، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الصيف المقبل.