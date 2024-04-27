العراق يهزم فيتنام ويعبر لنصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما
بلغ المنتخب العراق لأقل من 23 عاما، الدور نصف النهائي لكأس أمم آسيا (تحت 23 عاما) بفوزه على نظيره الفيتنامي بهدف دون رد في مباراة الدور ربع النهائي التي جرت الجمعة على استاد الجنوب بالوكرة في قطر.
وسجل هدف المباراة الوحيد علي جاسم من علامة الجزاء في الدقيقة 64 ليمنح منتخب العراق التأهل للمربع الذهبي.
وتحتضن قطر نهائيات كأس أمم آسيا تحت 23 عاما، والتي تشهد مشاركة 16 منتخبا ، على أن تتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الصيف المقبل.
ويواجه المنتخب العراقي نظيره الياباني في نصف النهائي وذلك يوم الاثنين 29 أبريل الجاري.
وتعتبر بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً بمثابة تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى (المتوج ووصيفه وصاحب المركز الثالث) مباشرة لمسابقة كرة القدم، بينما يخوض المنتخب الذي يحصل على المركز الرابع مباراة فاصلة مع منتخب من الاتحاد الأفريقي للتنافس على المقعد الرابع والأخير.
وتقام مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية 2024، في الفترة من 24 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.