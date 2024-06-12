أهداف مباراة البرتغال وأيرلندا.. رونالدو يتعملق (فيديو)

تعملق كريستيانو رونالدو بقوة ووجه تحذيرًا لمنتخبات يورو 2024، بعد تسجيله هدفين رائعين في شباك أيرلندا، في المواجهة الودية التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، قبل انطلاق منافسات البطولة، حيث يتقدم المنتخب البرتغالي (3-0).

وتقام هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، التي تبدأ، يوم الجمعة المقبل، في ألمانيا.

وجاء هدف البرتغال الأول عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 18.

وأضاف رونالدو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و60 بشكل رائع.