مفاجأة بخصوص مستقبل كاسترو مع النصر السعودي

وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لـ"إرم نيوز"، فإن حصول الفريق على كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الجمعة القبل، حينما يواجه الهلال، سيزيد من أسهم بقاء كاسترو.

وبحسب ذات المصادر، فإن التتويج باللقب سيكون بمثابة تأكيد على الرغبة النصراوية وتنفيذها في بقاء كاسترو، خاصة أن رونالدو يرغب هو الآخر في استمرار المدرب.

كما أن كاسترو يرغب هو الآخر في استمراره مع الفريق لشعوره بـ"الراحة"، وفقًا لذات المصادر.

المدير الرياضي الجديد هييرو سيعمل مع كاسترو والإدارة على إعادة تقييم الصفقات المحلية والأجنبية لتحديد المطلوب.

ووفقًا لتلك المصادر، لن تنظر الإدارة للأسماء اللامعة من اللاعبين أو مدربين، وستعمل على إجراء تعاقدات تكون مفيدة للفريق وفي مراكز يحتاجها وليس التعاقد مع أسماء لامعة فقط.

واختتمت تلك المصادر تصريحاتها بأن هزيمة الفريق أمام الهلال قد تعني رحيل كاسترو إذ إنه وقتها لن تستطيع الإدارة تحمل غضبة الجماهير.